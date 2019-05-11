Герман Титов: "Сборная России будет прибавлять от матча к матчу"

Чемпион мира 1993 года, серебряный призер Олимпиады 1998 года, экс-тренер новокузнецкого "Металлурга", "Спартака" и "Трактора" Герман Титов​ прокомментировал "СЭ" итоги первого дня чемпионата мира. Сборная России обыграла Норвегию со счетом 5:2, Канада уступила Финляндии (1:3), а США – Словакии (1:4).

– Из фаворитов выиграли только россияне, – заявил Титов. – Пусть и соперник был у нашей сборной заметно нам уступающий в классе, тем не менее, знаю по себе, что первый матч всегда очень непростой. Все ребята волнуются, понимают, кто-то уже отвык от больших площадок, кто-то чувствует усталость после тяжелейшего сезона в составе своей команды. В общем, в первых турах порой бывают сенсации. Что, кстати, произошло вчера в играх с участием других фаворитов – канадцев, шведов и американцев.

Если оценивать игру нашей сборной, мне понравилось взаимодействие, особенно при игре в большинстве. Женя Малкин, кажется, уже не глядя может найти на пятаке своего тезку Дадонова. Два гола-красавца были забиты после этой комбинации. Игра в большинстве, кстати, думаю сыграют ключевую роль на чемпионате мира. Наши ребята будут прибавлять от игры к игре. Впереди матч австрийцами, а затем первый экзамен в игре чехами. (Евгений Белоусов)

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