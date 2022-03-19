Федерация хоккея Белоруссии подала апелляцию на решение ИИХФ в отношении белорусских команд

Федерация хоккея Белоруссии в соответствии с установленной Международной федерацией хоккея процедурой направила в Дисциплинарный комитет организации апелляцию на вынесенное ранее решение Совета ИИХФ о недопуске национальных команд и клубов Белоруссии к участию в соревнованиях ИИХФ.

«Вынесенное решение не содержит ни мотивировочной части, ни нормативного обоснования отказа в участии белорусских команд в соревнованиях под эгидой ИИХФ. Очевидно, что решение об отстранении от соревнований спортивных команд не оказывает абсолютно никакого влияния на ситуацию в Украине, а наоборот разжигает неприязнь, враждебность между нациями и странами. Пострадавшей стороной выступает только спорт, хоккей, то есть белорусские спортсмены, официальные лица, болельщики», — говорится в сообщении ФХБ.

Ранее совет ИИХФ не допустил все белорусские сборные и клубные команды к международным соревнованиям под своей эгидой. Национальная сборная, таким образом, пропустит чемпионат мира-2022.