Сборная Франции заменит Россию на чемпионате мира по хоккею

Сборная Франции заменит национальную команду России на чемпионате мира 2022 года по хоккею в Финляндии, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международной федерации хоккея (ИИХФ). Также сообщается, что Австрия сыграет вместо Белоруссии.

«Совет IIHF определил, что команды Франции и Австрии примут участие в предстоящем чемпионате мира в Тампере. Французы заменят хоккеистов из России и будут выступать в группе A, австрийцы сыграют вместо белорусов в группе В», — говорится в заявлении IIHF.

28 февраля ИИХФ отстранила сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок. Решение было принято на экстренном заседании совета. Мужские сборные России и Белоруссии не выступят на чемпионате мира в Финляндии, юниорском и молодежном первенствах мира, а также женском чемпионате мира.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Хельсинки и Тампере с 13 по 29 мая.