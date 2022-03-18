Хоккей
Чемпионат мира
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
История
Главная
Хоккей
Чемпионат мира

Сегодня, 22:30

Сборная Франции заменит Россию на чемпионате мира по хоккею

Читать «СЭ» в
Сборная России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сборная Франции заменит национальную команду России на чемпионате мира 2022 года по хоккею в Финляндии, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международной федерации хоккея (ИИХФ). Также сообщается, что Австрия сыграет вместо Белоруссии.

«Совет IIHF определил, что команды Франции и Австрии примут участие в предстоящем чемпионате мира в Тампере. Французы заменят хоккеистов из России и будут выступать в группе A, австрийцы сыграют вместо белорусов в группе В», — говорится в заявлении IIHF.

28 февраля ИИХФ отстранила сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок. Решение было принято на экстренном заседании совета. Мужские сборные России и Белоруссии не выступят на чемпионате мира в Финляндии, юниорском и молодежном первенствах мира, а также женском чемпионате мира.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Хельсинки и Тампере с 13 по 29 мая.

Хоккей
7
0
Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
Читайте также
«Формула-1» снова стартует скандально: отрезают россиян и призывают допустить болеющих ковидом
«Челси» не страшен кризис, а «Бенфика» станет главным сюрпризом. Олег Корнаухов дал прогноз на четвертьфинал Лиги чемпионов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сборную Украины убрали из числа участников чемпионата мира по хоккею в дивизионе IВ
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости