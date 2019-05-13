Доминик Кубалик: "Чехия проявила слишком много уважения к сборной России"

Нападающий сборной Чехии Доминик Кубалик прокомментировал поражение от России (0:3) на чемпионате мира в Словакии.

– Сборная Чехии выглядела испуганной на старте встречи. Или это было ложное впечатление?

– Скажем так, мы проявили слишком много уважения к сборной России. Потом собрались, но все равно этого было недостаточно. Планировали играть иначе, но не смогли воплотить свой план в жизнь.

– Согласитесь с тем, что Россия доминировала во втором периоде?

– Да. Так оно и было. Мы позволяли России вообще все. Словно с ума немного сошли – неслись в форчек с полной агрессией, пытались накрывать, а российские защитники просто передавали шайбу друг другу, меняя фланг, и тут же образовывались атаки на наши ворота. Они очень умно действовали под давлением и постоянно нас отыгрывали.

– Кто вас больше впечатлил, Бартошак или Василевский?

– Бартошак сыграл отлично. Он вытащил три или четыре верных гола. Невозможно требовать большего от вратаря. Он был нашим лучшим игроком сегодня.

– Россия сильнее Швеции?

– Оба матча получились сложными. Но если со Швецией мы сыграли так, как и должны были, то с Россией – нет. Не очень правильно действовали, моментами слишком старались. И все равно с Россией нам пришлось сложнее. (Игорь Еронко)

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