Дмитрий Яшкин: "У сборной Чехии очень хорошо сыграл вратарь"

Нападающий сборной Чехии Дмитрий Яшкин после победы над Швецией в матче чемпионата мира (5:2) отметил игру вратаря Патрика Бартошака.

- Думаю, вся команда довольна тем, что мы сегодня показали, - цитирует ТАСС Яшкина. - У нас очень хорошо играл вратарь, а ребята, которые должны были забрасывать шайбы, справились со своей работой. Такая же встреча была и в Чехии - мы давили в первой половине стартового периода, потом они немного выровняли игру. Сегодня было то же самое, вратарь нас хорошо поддержал, и мы решили исход матча.