Депутат Милонов предложил повесить у посольства Латвии флаг Латвийской ССР

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов прокомментировал «СЭ» решение мэра Риги убрать флаг Международной федерации хоккея (ИИХФ) в центре города после обращения главы организации Рене Фазеля по поводу замены белорусского флага.

«Надо поддержать белорусов и повесить напротив латвийского посольства в Москве флаг Латвийской ССР, — сказал Милонов «СЭ». — Нужен полный бойкот, приостановка дипломатических отношений, приостановка торговых связей. И одной шпротины больше у них не покупать, пусть сами со своим бальзамом сидят. Хоккейной сборной стоит бойкотировать продолжение турнира, призвать сделать то же самое и другие национальные команды. Делать там нечего, нужно всем уехать и плюнуть на них».

Флаги стран-участниц чемпионата мира по хоккею установлены в центре Риги — на улице Бривибас.

(Сергей Федоров)