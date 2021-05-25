Песков назвал «вопиющим событием» замену флага Белоруссии в Риге

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация с заменой государственного флага Белоруссии во время ЧМ по хоккею в Латвии является вопиющим событием.

«Мы с вами видели, что флаг Белоруссии был заменен на флаг, который не является флагом Белоруссии. Это, конечно, достаточно вопиющее событие», — передает слова Пескова ТАСС.

Мэр Риги Мартиньш Стакис 24 мая сообщил, что государственный флаг Белоруссии, который наряду с флагами других стран — участниц турнира был установлен на одной из центральных улиц города, был заменен на бело-красно-белый флаг.