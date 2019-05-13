Чемпионат мира. Россия – Чехия: трансляция в прямом эфире – в 17.15 (видео)

В 17.15 по московскому времени сборная России проведет встречу 3-го тура группового турнира хоккейного ЧМ-2019. Подопечным Ильи Воробьева будет противостоять команда Чехии. Эти соперники, как и все остальные участники группа B чемпионата мира, играют в Братиславе. Россия и Чехия сыграют на "Зимнем стадионе Ондрея Непелы", старт – в 17.15 по московскому времени.

Обе сборные стартовали с двух побед на турнире. Россияне победили Норвегию (5:2) и Австрию (5:0). Чешские хоккеисты в свою очередь переиграли Швецию (5:2) и Норвегию (2:7). Обе команды находятся во главе турнирной таблицы, но Чехия выше за счет лучшей разницы заброшенных и пропущенных шайб.

Первый канал показывает все матчи сборной России на ЧМ-2019. Плеер видеотрансляции будет доступен на этой странице, его можно запустить с любого удобного для вас устройства.