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Чемпионат мира может лишиться титульного спонсора, если турнир пройдет в Белоруссии

15:56

Автомобильный производитель Skoda отказался спонсировать чемпионат мира по хоккею, если турнир в 2021 году пройдет в Белоруссии. Отметим, что этот концерн — официальный титульный спонсор чемпионатов мира.

Напомним, ранее о своем отказе в участии сообщил другой спонсор чемпионата — бренд Nivea Men.

«Мы горды тем, что являемся партнером чемпионатов мира ИИХФ 28 лет. Но мы также уважаем и продвигаем права человека. Поэтому Skoda откажется от спонсорства чемпионата мира по хоккею с шайбой 2021 года, если подтвердится, что Белоруссия будет принимать это соревнование», — говорится в официальном заявлении.

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