Сборная Чехии обыграла Великобританию в матче чемпионата мира
Сборная Чехии переиграла команду Великобритании в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Риге (Латвия). Чехи победили соперника со счетом 6:1.
Шайбы в составе победителей забросили: Лукаш Клок, Филип Гронек, Филип Хитил, Радан Ленц и Либор Шулак дважды. У британцев единственный гол забил Мэттью Майерс.
Для Чехии эта победа стала третьей кряду на турнире. У команды 8 очков в пяти матчах.
Великобритания, набрав 4 очка, занимает 7-е место в турнирной таблице группы A.
Хоккей
Чемпионат мира
Группа A
Чехия — Великобритания — 6:1 (1:0, 3:1, 2:0)
Голы: Клок — 2 (Шпачек), 8:01 — 1:0. Гронек — 1 (Задина), 20:33 — 2:0. Шулак — 1 (Шпачек, Секач), 24:29 — 3:0. Хытил — 2 (Д. Мусил), 32:07 — 4:0. Майерс — 1 (бол., Ричардсон, Керк), 39:37 — 4:1. Ленц — 1 (Ганзл), 51:33 — 5:1. Шулак — 2 (Ганзл, Клок), 57:58 — 6:1.
Вратари: Вилл — Уистл (Баунс, 48:43).
Штраф: 6 — 16.
Броски: 46 (18+14+14) — 19 (9+5+5).
Судьи: Норд, Франнсен.
29 мая. Рига. Олимпийский спортивный центр.
Методология
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