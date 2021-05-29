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Сборная Чехии обыграла Великобританию в матче чемпионата мира

14:20
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Сборная Чехии переиграла команду Великобритании в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Риге (Латвия). Чехи победили соперника со счетом 6:1.

Шайбы в составе победителей забросили: Лукаш Клок, Филип Гронек, Филип Хитил, Радан Ленц и Либор Шулак дважды. У британцев единственный гол забил Мэттью Майерс.

Для Чехии эта победа стала третьей кряду на турнире. У команды 8 очков в пяти матчах.

Великобритания, набрав 4 очка, занимает 7-е место в турнирной таблице группы A.

Хоккей

Чемпионат мира

Группа A

Чехия — Великобритания — 6:1 (1:0, 3:1, 2:0)

Голы: Клок — 2 (Шпачек), 8:01 — 1:0. Гронек — 1 (Задина), 20:33 — 2:0. Шулак — 1 (Шпачек, Секач), 24:29 — 3:0. Хытил — 2 (Д. Мусил), 32:07 — 4:0. Майерс — 1 (бол., Ричардсон, Керк), 39:37 — 4:1. Ленц — 1 (Ганзл), 51:33 — 5:1. Шулак — 2 (Ганзл, Клок), 57:58 — 6:1.

Вратари: Вилл — Уистл (Баунс, 48:43).

Штраф: 6 — 16.

Броски: 46 (18+14+14) — 19 (9+5+5).

Судьи: Норд, Франнсен.

29 мая. Рига. Олимпийский спортивный центр.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
🏒 Хоккей. ЧМ. Группа A
Швейцария
Россия

П2

29%

1.93

ТМ 6.5

21%

1.37

Ф2 (0)

18%

1.53
🏒 Хоккей. ЧМ. Группа B
Германия
Финляндия

П2

25%

1.58

ТБ 4.5

20%

1.67

ИТБ1 (1.5)

15%

1.69
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