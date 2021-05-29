Бобровский прибыл в расположение сборной России
Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский прибыл в расположение сборной России для участия в чемпионате мира в Риге (Латвия).
В сезоне-2020/21 32-летний россиянин провел за «Флориду» 31 матч в регулярном чемпионате НХЛ и 3 встречи в плей-офф.
?Вратарь Сергей Бобровский прибыл в расположение сборной pic.twitter.com/x7HRDRQ8lu— Хоккей России (@russiahockey) May 29, 2021
«Пантеры» в первом раунде Кубка Стэнли проиграли «Тампе» (2-4).
Бобровский станет третьим вратарем сборной России на турнире. Помимо него в заявке находятся Александр Самонов и Иван Бочаров.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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