Чехия в овертайме обыграла Белоруссию на чемпионате мира

Сборная Чехии обыграла команду Белоруссии (3:2) в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. Соревнования проходят в Риге (Латвия).

В составе победителей отличились Ян Коварж, Филип Задина и Доминик Кубалик, в активе которого решающая шайба в овертайме. У белорусов голы забивали Егор Шарангович и Владислав Еременко.

Чехи одержали первую победу на турнире и занимают шестое место в группе А, имея в активе два очка. У белорусской команды четыре очка и четвертая позиция.

Чемпионат мира

Группа A

Чехия — Белоруссия — 3:2 ОТ (0:0, 2:1, 0:1, 1:0)

Голы: Шарангович — 2 (Костицын), 25:52 — 0:1. Коварж — 1 (Гронек, Моравчик), 29:44 — 1:1. Задина — 1 (бол., Гронек), 33:03 — 2:1. Еременко — 1 (Лопачук, Шинкевич), 51:30 — 2:2. Кубалик — 2 (Ганзл, Грубец), 61:23 — 3:2.

Вратари: Грубец — Колосов.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 38 (19+11+7+1) — 23 (6+9+6+2).

Судьи: Бьерк, Франнсен.

24 мая. Рига. Олимпийский спортивный центр.