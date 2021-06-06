Брагин рассказал, что повлияло на результат сборной России по хоккею на ЧМ в Риге

Главный тренер сборной России Валерий Брагин рассказал о комплектовании команды на чемпионат мира в Риге. По его словам, на результат сборной России повлияло множество факторов: от воздействий пандемии коронавируса до сокращения числа кандидатов на некоторые позиции.

«Некоторые хоккеисты из КХЛ были физически выжатыми после тяжёлого сезона, в котором каждый клуб пережил пандемию, — цитирует Брагина РИА Новости». — Также стоит учитывать тот факт, что нынешний регулярный сезон в НХЛ начался позже из-за пандемии, — продолжил Брагин. — По ходу подготовки к ЧМ (после матчей против Швейцарии и на Евротуре), было принято решение, что необходимо усиливать линии нападения и защиты за счёт игроков НХЛ, так как по последней информации ОИ-2022 пройдет с игроками этой лиги. По разным причинам к сборной не смогли присоединиться вратари Георгиев, Шестеркин и Самсонов, защитник Зайцев, нападающие Овечкин, Панарин, Бучневич, Гурьянов".

«Количество кандидатов в сборную из клубов КХЛ, отвечающих требованиям международного уровня, в течение нескольких лет сокращается, — продолжил Брагин. — В результате сокращается конкуренция за место в составе, на данный момент по определенным позициям составляет менее двух игроков на место, а по таким позициям как защитники, центральные нападающие и вратари, есть дефицит. Так, например, в полуфинале Кубка Гагарина играл всего один российский вратарь, — заявил главный тренер сборной России. — Комплектование проводилось с учётом того, чтобы был баланс между линиями, между атакой и обороной, то есть в современном хоккее игроки должны обладать универсальными игровыми навыками, тем не менее старались использовать сильные качества того или иного хоккеиста. Потому что планировали играть в агрессивный быстрый хоккей с быстрым переходом из обороны в атаку и обратно, с соблюдением плотности и акцентом на контроль шайбы, креативность и агрессивность у ворот соперника, так как наши традиции тоже учитывались при комплектовании и построении игры».

Напомним, сборная России вышла в четвертьфинал чемпионата мира с первого места в группе, набрав после семи игр 17 очков. В 1/4 финала подопечные Валерия Брагина проиграли Канаде в оовертамйе со счетом 1:2.

На групповой стадии россияне одержали шесть побед (одна — в серии буллитов) и потерпели одно поражение, забросили 28 шайб при 10 пропущенных.