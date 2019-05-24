Американская журналистка назвала абсурдной игру сборной России

Журналистка The New York Times Джули Робенхаймер назвала абсурдной модель игры сборной России в нападении. Вчера россияне в четвертьфинале чемпионата мира-2019 обыграли США (4:3).

– На мой взгляд, у россиян абсурдная модель игры в нападении – они вечно бегут, – приводит RT слова Робенхаймер. – Сначала хоккеисты на огромной скорости врываются в зону соперника, а потом летят обратно. Мы называем это легкой атлетикой. Подопечные Блэшилла старались помешать им действовать в таком ключе. Задачей американских хоккеистов было снизить скорости и не позволить противнику быстро перемещаться по площадке. За счет это должно было уменьшиться количество голевых моментов.

Каждый раз, когда подопечные Воробьева только подходят к зоне, болельщики взрываются овациями. Они понимают, что сейчас будет создан очередной опасный момент, ведь именно так происходило на протяжении всего турнира.

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