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Чемпионат мира

Алексей Анисимов: «Желаем нашим судьям на ЧМ-2020 отсудить матч за третье место»

21:40
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Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов прокомментировал решение Международной федерации хоккея включить в расширенный список на ЧМ-2020 14 судей из КХЛ.

— У нас самое большое представительство арбитров в расширенном списке на чемпионат мира 2020 года, — цитирует Анисимова официальный сайт КХЛ. —  Это говорит о нашем уровне судейства и признании его на международной арене. У нас появляется новая волна арбитров, которые уже стучатся наверх. Очень рады за ребят, которые будут работать на молодежном чемпионате мира. Как и прежде желаем всем отсудить матч за третье место, так как в финале надеемся на игру сборной России.

14 арбитров КХЛ попали в расширенный список на ЧМ-2020

Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2019/10/23/458270.html

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