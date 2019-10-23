Чемпионат мира
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Группа B
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Алексей Анисимов: «Желаем нашим судьям на ЧМ-2020 отсудить матч за третье место»
21:40
Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов прокомментировал решение Международной федерации хоккея включить в расширенный список на ЧМ-2020 14 судей из КХЛ.
— У нас самое большое представительство арбитров в расширенном списке на чемпионат мира 2020 года, — цитирует Анисимова официальный сайт КХЛ. — Это говорит о нашем уровне судейства и признании его на международной арене. У нас появляется новая волна арбитров, которые уже стучатся наверх. Очень рады за ребят, которые будут работать на молодежном чемпионате мира. Как и прежде желаем всем отсудить матч за третье место, так как в финале надеемся на игру сборной России.
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