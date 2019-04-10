Алан Виньо назначен главным тренером сборной Канады на ЧМ-2019

Бывший рулевой "Ванкувера" и "Рейнджерс" Алан Виньо назначен на пост главного тренера сборной Канады на чемпионат мира по хоккею в Словакии, информирует пресс-служба Федерации хоккея этой страны. Турнир пройдет в городах Братислава и Кошице с 10 по 26 мая. В тренерский штаб также войдут Дэйв Хэкстол, Кирк Мюллер и Линди Рафф.
NEWS | Alain Vigneault will lead @HC_Men as head coach at the 2019 #IIHFWorlds, alongside assistants Dave Hakstol, Kirk Muller and Lindy Ruff.– Hockey Canada (@HockeyCanada) 10 апреля 2019 г.
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На чемпионате мира Канада сыграет в группе А со сборными Великобритании, Германии, Дании, Словакии, США, Финляндии и Франции.
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