Алан Виньо назначен главным тренером сборной Канады на ЧМ-2019

Бывший рулевой "Ванкувера" и "Рейнджерс" Алан Виньо назначен на пост главного тренера сборной Канады на чемпионат мира по хоккею в Словакии, информирует пресс-служба Федерации хоккея этой страны. Турнир пройдет в городах Братислава и Кошице с 10 по 26 мая. В тренерский штаб также войдут Дэйв Хэкстол, Кирк Мюллер и Линди Рафф.

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