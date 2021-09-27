Знарок против сильнейших составов мировых сборных. Вспоминаем, как это было

Именно новый старый главный тренер России участвовал в последнем турнире национальных команд с ведущими игроками — Кубке мира-2016.

Кубок мира-2016 — последний турнир с участием всех сильнейших хоккеистов мира. К чисто коммерческому детищу НХЛ, которое Гэри Бетмэнн достал со старой пыльной полки, можно относиться по-разному, в том числе и скептически. Да, разогреться в Торонто перед стартом клубной североамериканской регулярки приехал весь сонм хоккейных богов. Да, это еще одна престижная возможность побиться за флаг и герб бок о бок с лучшими игроками страны. Да, уровень участников был настолько высок, что исключал попадание на него случайных людей. Но официального статуса и неповторимой олимпийской ауры не хватало даже канадцам, поднявшим над головой трофей.

Однако всю лирику мы оставим на потом: объективно сентябрьское первенство галактики — последний праздник, на котором страны «Большой шестерки» могли сделать контрольный срез и устроить полноценную выставку достижений. А еще Кубок мира — первый и единственный турнир для Олега Знарка, на котором он мог подержать в руках разом всех российских суперзвезд НХЛ. «СЭ» вспоминает, как сложился хоккейный звездопад пятилетней давности для самого успешного российского тренера, вернувшегося на пост наставника национальной команды.

В Торонто не хватило гибкости

РОССИЯ — ШВЕЦИЯ — 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

Голы: Ландескуг — 1 (бол., Карлссон, Бэкстрем), 30:41 — 0:1. Хедман — 1 (Хагелин, Седин), 32:52 — 0:2. Овечкин — 1 (Малкин, Дацюк), 59:27 — 1:2.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 28 (8+11+9) — 29 (10+10+9).

Вратари: Бобровский — Маркстрем

Открывать турнир, вернувшийся в хоккейный календарь впервые с 2004 года, сборной России выпало со Швецией — командой, с которой судьба практически неизменно разводила нас на предыдущих крупных соревнованиях. До этой игры в последний раз россияне встречались со шведами в далеком 2006-м, когда на Олимпиаде в Турине команда Владимира Крикунова разделала «Тре Крунур» 5:0 на групповом этапе и, как оказалось, обыграла будущего чемпиона. С тех пор у скандинавов успело смениться поколение Форсберга, Лидстрема и Альфредссона, но базис остался неизменным — монументальная крепкая оборона, о которой нам приходилось только мечтать, классная центральная ось и качественный подбор вингеров.

К 2016-му у Знарка уже имелась пусть и короткая, но очень яркая история взаимоотношений со шведами. На золотом ЧМ-2014 в Минске он перемолол их в гипернапряженном полуфинале, в котором словил дисквалификацию на финал — легендарный жест в адрес Рикарда Гренборга и разговор со шведским коучем «по понятиям» мир забудет не скоро. Через год в Остраве Олег Валерьевич отправил шведов отдыхать уже на стадии четвертьфинала — разбазаренное преимущество в три шайбы и победный гол Малкина за пять минут до финальной сирены тоже свежи в памяти.

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Первое поражение Знарка от Гренборга случилось как раз в столице Онтарио. Россияне начали матч достаточно пассивно и моментами выглядели несколько трусливо, дав понять, что не собираются с кучей звездных краев играть со шведами в атакующий разгуляй. Заточенность соперника на оборону позволяла Швеции спокойно забрать шайбу в контроль и регулярно нагружать Бобровского не самыми сложными бросками. Поэтому первый гол в его ворота влетел, лишь когда оборона россиян начала жестко сбоить и в середине второго периода словила меньшинство, которое обернулось мгновенным голом Ландескуга.

Удивительно, но, пропустив, Знарок не отказался от первоначального плана. Как итог — быстрые 0:2 от Хедмана и полное непонимание, как забирать шайбу и инициативу у невероятно обученной команды. Большинство, оказавшееся недееспособным еще в контрольных матчах, ожидаемо не сработало, а переход на игру в три звена вообще никак не повлиял на ситуацию — причем присели на лавку не работяги типа Кулемина, а Шипачев и Дадонов, эпизодами создававшие что-то осмысленное в зоне Маркстрема. Все, на что сподобились россияне в стартовом матче, — это шальной гол Овечкина за полминуты до конца третьего периода и чумовой навал в шесть полевых, который чуть было не закончился дублем Александра Великого.

2016 год. Евгений Кузнецов в матче против Северной Америки. Фото Getty Images

От провала спасли курьезные шайбы

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА — РОССИЯ — 3:4 (1:0, 1:4, 1:0)

Голы: Мэттьюс — 2 (Макдэвид, Шайфли), 5:14 — 1:0. Наместников — 1 (Телегин, Анисимов), 29:29 — 1:1. Кучеров — 1 (Кулемин), 30:19 — 1:2. Кузнецов — 1 (Панарин, Зайцев), 33:37 — 1:3. Тарасенко — 2 (Дацюк, Овечкин), 35:43 — 1:4. Райлли — 1 (Нюджент-Хопкинс, Годро), 37:56 — 2:4. Нюджент-Хопкинс — 1 (бол., Маккиннон, Парэйко), 43:01 — 3:4.

Штраф: 10 — 16.

Броски: 46 (9+18+19) — 25 (11+10+4).

Вратари: Мюррей (Гибсон) — Бобровский

Стартовое фиаско не оставляло сборной России права на ошибку в матче со сборной молодых звезд Северной Америки. Перед игрой с задорными щеглами, уверенно заклевавшими сырых финнов, Знарок перетряхнул состав — откажись тренер от косметических перестановок, его никто бы не понял. В итоге на трибуны уселся Вадим Шипачев, чье место в тройке с Панариным и Дадоновым занял Евгений Кузнецов, Никита Кучеров и Владимир Тарасенко разменяли ударные тройки, а вместо кахаэловской звезды в заявку попал Владислав Наместников.

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Изменилась ли игра нашей сборной после пертурбаций? Ни на толику. Американские вундеркинды, в отличие от шведов, сразу вышли носиться в свое удовольствие. Хотим — обыгрываем на своей синей, хотим — несемся в чужую зону в одного, команда Тодда Маклеллана, на которую не было вообще никакого давления, играла словно по наитию и выглядела невероятно вкусно. Юношеский азарт у Макдэвида, Мэттьюса и компании сочился из ушей. Поэтому неудивительно, что от такого галопа россияне на целый период впали в ступор. Если бы не Бобровский, «команда одного турнира» деклассировала бы сборную Знарка всего за 20 минут.

И спасли сильнейшего российского тренера не лидеры или экстренное изменение схем, а две курьезные шайбы и психология желторотого соперника, который в момент посыпался и мгновенно получил 1:4. С точки зрения игры в атаке те развеселые 6 минут во втором периоде, за которые россияне отвесили тинейджерам 4 оплеухи, были, пожалуй, лучшими на турнире. И, к сожалению, больше такого хоккея мы в Торонто не увидели. После — привычный раздрай, одиночные потуги лидеров, игра вторым номером, за которую янгстеры чуть было не наказали в третьем периоде, слабая работа спецбригад и подвиги имени Бобровского — без «вратаря нации» матч с финнами превратился бы в пустую формальность.

Олег Знарок. Фото Getty Images

За весь турнир Знарок так и не решил ни одну из хронических проблем

РОССИЯ — ФИНЛЯНДИЯ — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Голы: Тарасенко — 2 (Овечкин), 23:42 — 1:0. Телегин — 1 (Шипачев), 25:01 — 2:0. Малкин — 1 (Емелин), 43:39 — 3:0.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 22 (6+5+11) — 21 (6+6+9).

Вратари: Бобровский — Раск

Решающий вечер с Финляндией — момент, когда тренерское чутье Знарка сработало на все сто. Увидев Шипачева незадолго до заключительного матча в группе в звене с Телегиным, многие крутили указательным пальцем у виска. Но именно эта артхаусная связка забила архиважный второй гол в ворота Раска, который отправил команду Лаури Марьямяки в нокдаун, а россиян — в полуфинал на родоначальников хоккея.

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Убрать со своего пути команду с другой планеты, выносящую вперед ногами каждого, кто попадается у нее на пути, можно было, только функционируя как элитные швейцарские часы на запястье российского чиновника. Жаль, что к полуфиналу привычная знарковская строгость и автоматизм, которые прослеживались в ключевых матчах на чемпионатах мира, так и не появились. Слабая по именам оборона России за весь турнир не прошла нормальную отладку и в 90% случаев уповала на магию Бобровского, рассыпаясь, как только соперник начинает включать ноги и залезать с периметра в оборонительную коробочку. Элитные края, которые были главным козырем Знарка, выдавали что-то путное лишь вспышками и смотрелись аморфно. А главное — при наличии лучшего снайпера 21-го века и роскошном подборе нападающих россияне ни разу за четыре матча не забросили в большинстве.

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КАНАДА — РОССИЯ — 5:3 (1:0, 1:2, 3:1)

Голы: Кросби — 1, 7:40 — 1:0. Кучеров — 1 (Зайцев, Малкин), 28:47 — 1:1. Кузнецов — 1 (Телегин, Дадонов), 36:24 — 1:2. Маршан — 3 (Кросби, Бержерон), 37:36 — 2:2. Маршан — 4 (Кросби, Бержерон), 41:16 — 3:2. Перри — 1 (Кутюр, Власик), 45:48 — 4:2. Таварес — 1 (Гетцлаф, Власик), 49:22 — 5:2. Панарин — 1 (Кулемин, Кучеров), 59:51 — 5:3..

Штраф: 6 — 6.

Броски: 47 (17+16+14) — 34 (7+8+19).

Вратари: Прайс — Бобровский

Поэтому, даже когда в конце второго периода команда с двуглавым орлом на груди повела 2:1, веры в успех этого предприятия не прибавилось. Инстинкт убийцы у той сборной России был словно атрофирован. После гола Кузнецова наши парни мгновенно свернулись и тут же получили вендетту от Брэда Маршана — на ответ канадцам понадобилось чуть больше минуты. И предпосылок к тому, что канадский монстр ляжет на родной земле, больше не было.

2016 год. Матч Россия — Канада на Кубке Мира. Фото Getty Images

Хватило авторитета, но не хватило опыта

— Ребята, вы думаете, что я буду на кого-то вину сваливать? Не будет такого. Я ребятам перед игрой сегодня сказал: «Вы лучшая команда, которую я вообще тренировал в своей жизни». Я получил здесь огромный опыт. Для меня это было в первый раз. На самом деле это было очень тяжело, потому что здесь маленькие площадки, немножко другой хоккей. Но на будущее я приобрел очень много. И атмосфера очень понравилась. Через Кубок мира мы готовимся к Олимпиаде. У нас команда в среднем на год моложе, чем Канада, — в знакомом стиле отвечал Знарок на пресс-конференции после вылета.

Завалил ли Олег Валерьевич свой первый турнир всех сильнейших? Скорее да, чем нет. И дело не в очередном болезненном поражении от Канады и неоправданных ожиданиях. А в том, как сборная России шла к извечному хоккейному противостоянию и выглядела на дистанции скоротечного междусобойчика в Онтарио. В Торонто будущий покоритель Пхенчана получил в распоряжение элитную команду и, кажется, не до конца осознал потенциал тех парней, приучив играть их «от соперника».

Авторитета Знарка совершенно точно хватило, чтобы удержать в узде впервые свалившуюся на него россыпь звезд, — умения правильно поставить себя в коллективе у него не отнять. А вот банального опыта работы с высококачественным материалом оказалось маловато. За весь турнир тактический рисунок сборной России не изменился ни разу, а его тренерский штаб так и не понял, что эта команда способна не только терпеть, но и творить. И хочется, чтобы в Пекине мы увидели результат многолетней рефлексии и выводы из старых ошибок, — свалить отрицательный результат на отсутствие опыта уже не получится.