«Югра» выиграла Кубок имени Владимира Петрова
18:15
«Югра» выиграла Кубок имени Владимира Петрова, обыграв в пятом матче финальной серии плей-офф ВХЛ новокузнецкий «Металлург» со счетом 2:1.
Победный гол в овертайме забил Андрей Чуркин.
«Югра» выиграла главный трофей ВХЛ впервые в своей истории.
Напомним, что ханты-мансийский клуб с 2010 по 2018 год играл в КХЛ.
«Югра» также победила в регулярном чемпионате и получила Кубок Шелкового пути.
ВХЛ
Финал
«Югра» (Ханты-Мансийск) — «Металлург» (Новокузнецк) — 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
24 апреля. Ханты-Мансийск. «Арена Югра».
Счет в серии: 4-1
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