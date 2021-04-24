«Югра» выиграла Кубок имени Владимира Петрова, обыграв в пятом матче финальной серии плей-офф ВХЛ новокузнецкий «Металлург» со счетом 2:1.

Победный гол в овертайме забил Андрей Чуркин.

«Югра» выиграла главный трофей ВХЛ впервые в своей истории.

Напомним, что ханты-мансийский клуб с 2010 по 2018 год играл в КХЛ.

«Югра» также победила в регулярном чемпионате и получила Кубок Шелкового пути.

ВХЛ

Финал

«Югра» (Ханты-Мансийск) — «Металлург» (Новокузнецк) — 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

24 апреля. Ханты-Мансийск. «Арена Югра».

Счет в серии: 4-1