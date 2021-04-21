Леонтьев покинул «Горняк» и в ближайшее время возглавит один из клубов КХЛ
09:57
«Автомобилист» на официальной странице клуба в Twitter 21 апреля сообщил об уходе главного тренера «Горняка» Олега Леонтьева.
В ближайшее время специалист возглавит один из клубов Континентальной хоккейной лиги, сообщается в заявлении клуба.
«Горняк» — фарм-клуб «Автомобилиста», который выступает в ВХЛ. В нынешнем сезоне команда из Учалы в 1/4 финала турнира уступила «Рубину» — 0-4.
Леонтьев возглавлял «Горняк» с 2018-го года.
Олег Леонтьев покидает хоккейный клуб «Горняк». В ближайшее время специалист возглавит один из клубов Континентальной хоккейной лиги. https://t.co/EHMDTr6cbY pic.twitter.com/JcnB8PzfLS— ХК «Автомобилист» (@IHCAvtomobilist) April 21, 2021
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