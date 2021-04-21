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Леонтьев покинул «Горняк» и в ближайшее время возглавит один из клубов КХЛ

09:57
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«Автомобилист» на официальной странице клуба в Twitter 21 апреля сообщил об уходе главного тренера «Горняка» Олега Леонтьева.

В ближайшее время специалист возглавит один из клубов Континентальной хоккейной лиги, сообщается в заявлении клуба.

«Горняк» — фарм-клуб «Автомобилиста», который выступает в ВХЛ. В нынешнем сезоне команда из Учалы в 1/4 финала турнира уступила «Рубину» — 0-4.

Леонтьев возглавлял «Горняк» с 2018-го года.

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