Леонтьев покинул «Горняк» и в ближайшее время возглавит один из клубов КХЛ

«Автомобилист» на официальной странице клуба в Twitter 21 апреля сообщил об уходе главного тренера «Горняка» Олега Леонтьева.

В ближайшее время специалист возглавит один из клубов Континентальной хоккейной лиги, сообщается в заявлении клуба.

«Горняк» — фарм-клуб «Автомобилиста», который выступает в ВХЛ. В нынешнем сезоне команда из Учалы в 1/4 финала турнира уступила «Рубину» — 0-4.

Леонтьев возглавлял «Горняк» с 2018-го года.