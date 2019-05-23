Умер двукратный чемпион мира среди молодежи Сергей Абрамов

Двукратный чемпион мира по хоккею среди молодежных команд в составе сборной СССР Сергей Абрамов умер на 63-м году жизни, информирует пресс-служба "Ижстали".

– Остановилось сердце Сергея Егоровича Абрамова, оборвалась жизнь того, кто олицетворял собою ледовую игру. Не стало легенды, ярчайшего игрока, лучшего снайпера и ассистента в истории ижевского хоккея. Клуб выражает соболезнования родным и близким Сергея Егоровича, – говорится в сообщении.

Абрамов является рекордсменом и самым известным игроком "Ижстали". Он провел в в команде 12 сезонов. Ему принадлежит рекорд по числу сыгранных матчей (218), заброшенным шайбам (81), голевым передачам (93), количеству очков (174).