Шесть игроков "Рязани" дисквалифицированы после массовой драки в плей-офф ВХЛ

Состоялось заседание спортивно-дисциплинарного комитета ФХР, рассматривавшего инцидент во время матча 1/8 финала плей-офф ВХЛ "Рязань" - "Рубин" (0:2). В концовке игры, за 10 секунд до окончания третьего периода игроки "Рязани" атаковали соперников, которые в основном уклонились от драки.

В заседании приняли участие представители "Рязани" - генеральный менеджер Василий Нарзяев, главный тренер Павел Десятков и капитан команды Артем Седунов, а также главные судьи, обслуживавшие матч - Антон Демура и Александр Солнцев.

В результате шестеро игроков команды получили дисквалификации: Артем Седунов и Никита Попов - на три матча, Давид Мнацян и Кирилл Беляев - на два матча, Андрей Рукин и Александр Большаков - на один матч.

В отношении игрока "Рязани" Артура Чувиляева и хоккеистов "Рубина" Константина Фаста и Владимира Короткова наказания, выписанные арбитрами, остались без изменения.

Кроме того, на всех наказанных хоккеистов также наложены денежные штрафы.

Материалы будут направлены в дисциплинарный комитет ФХР для решения вопроса о возбуждении дела о дисциплинарных правонарушениях, совершенных "Рязанью" и ее главным тренером Павлом Десятковым.

Кроме того, аттестационная комиссия ФХР также рассмотрит №факты неоднократного нарушения Павлом Десятковым правил хоккея".

Игроки "Рязани" будут отбывать наказания уже в следующем сезоне - команда проиграла "Рубину" в серии 0-3 и вылетела из Кубка Петрова.

Видео опубликовано на официальном аккаунте ВХЛ в Youtube. События начинаются с отметки 2.43.00.