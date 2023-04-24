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Сегодня, 13:30

Щитов считает, что необходимо оптимизировать количество игроков из КХЛ в командах ВХЛ

Алина Савинова
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Бывший защитник «Спартака» Никита Щитов считает, что во Всероссийской хоккейной лиге нужно отрегулировать количество игроков с двухсторонними контрактами.

«Многие клубы Всероссийской хоккейной лиги сотрудничают с командами Континентальной хоккейной лиги. Всегда обменивались и обмениваются перспективными ребятами. Это предусмотрено регламентом, я не вижу ничего плохого. Но не совсем правильно с точки зрения справедливости. Возможно, нужны ограничения на игроков, у которых двухсторонние контракты. В регулярном чемпионате играли одни хоккеисты, а в плей-офф они уже могут не попасть в заявку. Это некорректно, как к своим ребятам, так и к сопернику. Представителям ВХЛ, КХЛ и Федерации хоккея России (ФХР) необходимо обратить внимание на эту проблему и оптимизировать количество игроков из КХЛ в командах ВХЛ», — цитирует Щитова Legalbet.

Ранее «Химик» одержал победу в Кубке Петрова, обыграв в финальной серии «Сокол» из Красноярска (4-0). Воскресенскую команду представлял ряд хоккеистов, выступавших в этом сезоне в КХЛ за «Спартак».

Источник: https://legalbet.ru/news/nikita-shitov-neobhodimo-optimizirovat-kolichestvo/
Никита Щитов
Хоккей
КХЛ
ВХЛ
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