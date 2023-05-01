Хоккей
ВХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Видео
Все материалы
Игры
Главная
Хоккей
ВХЛ

Сегодня, 12:36

Епанчинцев назначен главным тренером «Югры»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев возглавил «Югру».

«Вадим Епанчинцев подписал контракт с «Югрой» на год. Задачи будут максимальные», — приводит ТАСС слова гендиректора ханты-мансийского клуба Василия Филипенко.

18 апреля Епанчинцев объявил об уходе с поста главного тренера «Амура», с которым в сезоне-2022/23 не сумел выйти в плей-офф КХЛ.

Специалист возглавлял «Югру» с 2019 по 2022 год. Под его руководством ханты-мансийская команда в 2021 году стала обладателем Кубка Петрова, а Епанчинцев был признан лучшим тренером сезона.

Источник: https://tass.ru/sport/17652479
Вадим Епанчинцев
Хоккей
ХК Югра
1
Читайте также
Федоров непобедим в плей-офф. Пришло время тренировать в НХЛ?
Ян Непомнящий проиграл Дин Лижэню на тай-брейке в матче за мировую шахматную корону
The Guardian указала на беспокойство Запада из-за неготовности ВСУ к наступлению
Посольство РФ заявило о разрушении сотрудничества с Финляндией
В США женщину обвинили в торговле человеческими останками
Гутерриш направил в Судан своего заместителя по гумвопросам
Популярное видео
Дрались даже тренеры (18+)
«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Бостон» — «Флорида»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Кто чемпионы? Мы чемпионы!» Победная раздевалка ЦСКА
Радулов: финал — это как вылет в первом раунде
Морозов: Билялетдинов, чемпионство ЦСКА, итоги сезона КХЛ
Серебряков, Шулак, Тамбиев: интервью спортдира «Адмирала»
Сушинский: что творится в «Авангарде», Курьянов — новый генменеджер
Глава МХЛ Гуськов: допинг в «Толпаре», финал не на арене «Авангарда»
«Сиэтл» — «Колорадо»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Миннесота» — «Даллас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Бостон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Айлендерс» — «Каролина»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Виннипег»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Хартли и «Авангард», Толчинский и СКА: студия «СЭ»
«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Бостон» — «Флорида»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Гуськов: итоги сезона МХЛ, победа «Чайки», планы лиги
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Миннесота»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Айлендерс»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Щитов считает, что необходимо оптимизировать количество игроков из КХЛ в командах ВХЛ
Новости
RSS RSS
Все новости