"Сарыарка" победила "СКА-Неву" и вышла в финал, "Рубин" сократил отставание в серии с "Торосом"

"Сарыарка" обыграла "СКА-Неву" в четвертом матче полуфинальной серии ВХЛ - 4:2 (1:0, 1:2, 2:0). Клуб из Караганды выиграл серию со счетом 4-0 (2:0, 1:0, 3:1, 4:2).

В другом матче 1/2 финала "Рубин" в овертайме победил "Торос" и сократил отставание в серии. Общий счет составляет 2-1 в пользу клуба из Нефтекамска.

Хоккей

ВХЛ

1/2 финала

"Сарыарка" (Караганда) - "СКА-Нева" (Санкт-Петербург) - 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)

Голы: Зиазов - 7 (Бутузов, Ремов), 8:57 - 1:0. Ломако - 5 (Сарваров, Соколов), 25:45 - 2:0. Щербина - 2 (Полодян), 27:06 - 2:1. Григоренко - 1 (Петьков), 31:05 - 2:2. Кицын - 4 (Желнеровский, Махановский), 47:01 - 3:2. Махановский - 4 (бол., Ремов, Зиазов), 53:49 - 4:2.

Вратари: Рейзвих - Богданов (59:00).

Судьи: Гофман, Спирин.

3 апреля. Караганда. Ледовый дворец Караганды-Арена.

"Рубин" (Тюмень) - "Торос" (Нефтекамск) - 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Давыдов - 1, 37:39 - 1:0. Чернов - 2 (Баранов), 58:32 - 1:1. Тунхузин - 2 (Коротков), 63:59 - 2:1.

Вратари: Назаров - Тарасов.

Судьи: Демура, Прокуратов.

3 апреля. Тюмень. Дворец спорта.

Все о ВХЛ - здесь