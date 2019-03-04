Определились четыре четвертьфиналиста плей-офф ВХЛ

Состоялись третьи матчи первого раунда плей-офф ВХЛ. По их итогам определились четыре четвертьфиналиста. Серии до трех побед всухую выиграли "Рубин", "Сарыарка", "Нефтяник" и "СКА-Нева".

ВХЛ

1/8 финала

Третьи матчи

"Ценг Тоу" (Цзилинь) - "Нефтяник" (Альметьевск) - 2:5 (1:2, 0:3, 1:0)

Голы: Хамидуллин - 1 (Хапов), 7:46 - 0:1. Ястребков - 3 (Ляпустин), 14:17 - 0:2. Громов - 1 (Васильев, Лебедев), 14:53 - 1:2. Адамчук - 2, 22:57 - 1:3. Мокин - 2 (С. Альшевский, Я. Альшевский), 24:20 - 1:4. Каменев - 1 (Арбузов, Воеводин), 29:23 - 1:5. Чемерикин - 1 (Раров, Лебедев), 52:30 - 2:5.

Вратари: Перевозчиков - Смирягин.

Счет в серии - 0-3

"Металлург" (Новокузнецк) - "Звезда" (Чехов) - 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)

Голы: Силаев - 2 (бол.), 27:08 - 0:1. Карабань - 1 (мен.), 31:03 - 0:2. Мокин - 1 (Усков, Антипов), 46:48 - 0:3. Мокин - 2 (бол., Антипов), 55:03 - 0:4.

Вратари: Хакимов (Гафиуллин, 55:20) - Третьяк.

Счет в серии - 1-2

"Сарыарка" (Караганда) - "Югра" (Ханты-Мансийск) - 4:2 (3:0, 0:0, 1:2)

Голы: Махановский - 1 (бол., Тамбиев), 5:44 - 1:0. Зиазов - 2 (Ремов, Тамбиев), 8:20 - 2:0. Сарваров - 2 (бол., Тамбиев), 9:32 - 3:0. Ващенко - 1 (Пилипенко, Берлев), 45:00 - 3:1. Тамбиев - 1 (бол., Ремов), 47:00 - 4:1. Пилипенко - 1 (бол., Матерухин, Берлев), 58:34 - 4:2.

Вратари: Рейзвих - Иванников (Шилин, 8:20, Иванников, 20:00, 59:24).

Счет в серии - 3-0

"Южный Урал" (Орск) - "СКА-Нева" (Санкт-Петербург) - 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)

Голы: Щербина - 1 (бол., Гребенщиков, Валенцов), 11:48 - 0:1. Цицюра - 2 (Николаев), 30:29 - 0:2. Гребенщиков - 3, 40:39 - 0:3. Куршук - 1 (Иванов, Марченков), 47:33 - 1:3. Чугуев - 1 (Марзоев, Гавриленко), 58:02 - 2:3.

Вратари: Синягин (Перетягин, 40:39, 57:59 - 58:02, 58:37) - Лысенков.

Счет в серии - 0-3

"Сокол" (Красноярск) - "Лада" (Тольятти) - 3:2 (2:1, 1:0, 0:1)

Голы: Куваев - 1, 1:29 - 0:1. Вилков - 3 (бол., Князев), 8:55 - 1:1. Чурляев - 1 (бол., Шураков), 12:36 - 2:1. Симаков - 1 (Потылицын), 27:26 - 3:1. Бердюков - 1 (бол., Тимирев), 40:47 - 3:2.

Вратари: Литвинов - Скрынник (57:41).

Счет в серии - 2-1

"Химик" (Воскресенск) - "Зауралье" (Курган) - 2:3 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)

Голы: Коренев - 1 (бол., Павлюков), 1:31 - 1:0. Глебов - 1 (бол., Исаев), 23:25 - 1:1. Меньщиков - 1 (Джиг), 53:22 - 1:2. Баин - 1 (Дьяченко), 57:37 - 2:2. Сулимов - 1 (бол., Коренков, Исаев), 68:49 - 2:3.

Вратари: Хомченко - Ярославлев.

Счет в серии - 1-2

"Рязань" - "Рубин" (Тюмень) - 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Карлин - 2 (Тунхузин, Князев), 25:52 - 0:1. Попов - 1 (п.в., Тунхузин), 59:46 - 0:2.

Вратари: Кочетков (59:10 - 59:46) - Назаров.

Счет в серии - 0-3

"Динамо" (Санкт-Петербург) - "Торос" (Нефтекамск) - 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Гол: Дыняк - 2 (Кузнецов, Чернов), 21:46 - 1:0.

Вратари: Тодыков - Тарасов.

Счет в серии - 1-2