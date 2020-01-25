Новокузнецкий «Металлург» проиграл «Торосу», а «Югра» победила «Горняк»

В матче регулярного чемпионата ВХЛ новокузнецкий «Металлург» на своем льду проиграл «Торосу» со счетом 1:4. В другом матче «Югра» обыграла «Горняк» в серии послематчевых буллитов.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

«Югра» (Ханты-Мансийск) — «Горняк» (Учалы) — 3:2 Б (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Носков — 9 (бол., Леонтьев, Бякин), 16:37 — 0:1. Борисенков — 8 (Дугин, Веревкин), 17:43 — 1:1. Баранов — 3 (Севостьянов, Леонтьев), 26:00 — 1:2. Захарчук — 8 (Тертышный), 26:29 — 2:2.

Победный буллит: Берлев.

Вратари: Иванников — Галкин.

Судьи: Анашин, Максимов.

25 января. Ханты-Мансийск. «Арена Югра».

«Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) — «КРС-БСУ» (Пекин) — 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)

Голы: Николлс — 4 (Ху, Салия), 9:06 — 0:1. Венгрыжановский — 2, 12:44 — 1:1. Скворцов — 15 (Там, Николлс), 21:32 — 1:2. Михайлов — 8 (Родионычев, Ушаков), 29:34 — 2:2. Сето — 13 (бол., Ху, Джо), 31:17 — 2:3.

Вратари: Доненко (58:51) — Мьюз.

Судьи: Бестужев, Потапов.

25 января. Нижний Новгород. ДС им. В.С. Коноваленко.

«Металлург» (Новокузнецк) — «Торос» (Нефтекамск) — 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)

Голы: Кузьмин — 7 (Банников, Пименов), 1:54 — 0:1. Шевченко — 7 (мен.), 14:04 — 0:2. Купцов — 8 (Маслов), 36:11 — 1:2. Лукин — 7 (Пименов), 42:33 — 1:3. Жульдиков — 3 (п.в.), 59:43 — 1:4.

Вратари: Никитин (56:21 — 59:43) — Сохатский.

Судьи: Комаров, Прокуратов.

25 января. Новокузнецк. ДС кузнецких металлургов.

«Буран» (Воронеж) — «Хумо» (Ташкент) — 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Раисов — 11 (бол., Кляузов, Ковалев), 5:21 — 1:0. Валуйский — 15 (бол., Сорокин, Здунов), 19:46 — 1:1. Воронин — 10 (бол., Сорокин, Здунов), 42:51 — 1:2.

Вратари: Исаев (59:06) — Смирягин.

Судьи: Тихомиров, Цицаров.

25 января. Воронеж. СК «Юбилейный».

«Динамо» (Санкт-Петербург) — «Лада» (Тольятти) — 5:1 (3:1, 1:0, 1:0)

Голы: Гаврус — 13 (Назаревич), 0:22 — 1:0. Чернов — 4 (Барабанов), 4:49 — 2:0. Кизимов — 6 (Сигарев), 17:35 — 2:1. Гавриленко — 5 (бол., Лапин, Комаристый), 18:34 — 3:1. Чернов — 5 (Гавриленко, Лапин), 28:48 — 4:1. Ушнев — 3 (Васин, Комаристый), 43:38 — 5:1.

Вратари: Тодыков — Скрынник (Коробов, 28:48).

Судьи: Мальцев, Юдаков.

25 января. Санкт-Петербург. СК «Юбилейный».

«СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — ЦСК ВВС (Самара) — 4:2 (2:0, 2:0, 0:2)

Голы: Петьков — 19 (Мироманов, Курбатов), 7:26 — 1:0. Назаревич — 2 (Кукштель), 8:07 — 2:0. Мироманов — 8 (Овечкин, Цыплаков), 24:45 — 3:0. Конозов — 13 (Кукштель, Ващенко), 26:09 — 4:0. Бикмуллин — 6 (Юзеев, Набиуллин), 48:40 — 4:1. Каштанов — 4 (Арбузов, Гареев), 49:32 — 4:2.

Вратари: Аскаров — Мамедов (Попков, 10:50, 59:34).

Судьи: Заболотнев, Мочалов.

25 января. Санкт-Петербург. СК «Хоккейный Город».

«Тамбов» (Тамбов) — «Химик» (Воскресенск) — 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)

Голы: Коренков — 1 (бол., Игнатушкин, Воронков), 10:24 — 1:0. О. Попов — 2 (бол., Зюзякин), 11:15 — 2:0. Педан — 1 (Карлин, Первов), 11:57 — 2:1. Дельнов — 13 (О. Попов), 56:15 — 3:1.

Вратари: Перетягин — Сковронский (56:43 — 58:37, 59:05 — 59:55).

Судьи: Чернышев, Шемякин.

25 января. Тамбов. ЛДС «Кристалл».

«Барс» (Казань) — «Ценг Тоу» (Цзилинь) — 4:2 (2:1, 0:1, 2:0)

Голы: Крутов — 1 (Вильданов, Мужиков), 1:39 — 1:0. Воеводин — 9, 8:42 — 2:0. Швецов — 13 (Гайсин, Топорков), 13:22 — 2:1. Гайсин — 3, 35:06 — 2:2. Крутов — 2 (Фазылзянов, Фазлеев), 54:56 — 3:2. Марин — 5 (п.в., Фазылзянов), 59:12 — 4:2.

Нереализованный буллит: Галеев (Ценг Тоу), 47:20 (Вратарь).

Вратари: Голубев — Дорожко (58:00 — 59:12).

Судьи: Степучев, Сюрдяев.

25 января. Казань. Дворец спорта.