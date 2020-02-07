«Молот-Прикамье» победил «Рубин», «Звезда» переиграла «СКА-Неву»

В матче регулярного чемпионата ВХЛ «Молот-Прикамье» на своем льду переиграл «Рубин» со счетом 4:1. Еще в одной встрече «Звезда» на своей площадке была сильнее «СКА-Невы» — 5:1.

Хоккей

ВХЛ

Регулярный чемпионат

«Челмет» (Челябинск) — «Южный Урал» (Орск) — 3:5 (1:1, 1:3, 1:1)

Голы: Кожевников — 5, 1:52 — 0:1. Алексеев — 1 (бол., Шабанов), 6:09 — 1:1. Курепанов — 7 (Ванин, Марченков), 24:32 — 1:2. Кожевников — 6 (Курепанов), 27:20 — 1:3. Иванов — 8 (Смолин, Чистяков), 35:44 — 1:4. Шепелев — 6 (бол., Чебыкин, Ерофеев), 37:14 — 2:4. Марзоев — 13 (Жлоба), 48:15 — 2:5. Фатеев — 5 (Лукин), 58:31 — 3:5.

Вратари: Сухачев — Мустафин.

Судьи: Спирин, Шмаков.

7 февраля. Челябинск. ДС «Юность».

«Зауралье» (Курган) — «Горняк» (Учалы) — 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)

Голы: Джиг — 12 (бол., Янчевский), 12:14 — 1:0. Захаров — 1 (Митякин, Леонтьев), 14:26 — 1:1. Мингалеев — 14 (Жукенов), 34:23 — 1:2. Авраменко — 16 (бол., Коробкин, Платонов), 35:43 — 2:2. Переляев — 6 (бол.), 39:53 — 2:3.

Вратари: Устинский (58:31 — 59:09) — Галкин.

Судьи: Ибатулин, Раминг.

7 февраля. Курган. ЛДС Мостовик им. Н.В. Парышева.

«Молот-Прикамье» (Пермь) — «Рубин» (Тюмень) — 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Голы: Скатов — 13 (Сметанин), 19:18 — 1:0. Бердюков — 2, 36:53 — 1:1. Чувиляев — 11 (Сандер), 37:34 — 2:1. Иванов — 5 (бол., Воробьев, Прохоров), 41:41 — 3:1. Сандер — 4 (Сметанин, Королев), 53:47 — 4:1.

Вратари: Гафиуллин — Назаров (Артамкин, 53:47).

Судьи: Кислов, Кочетов.

7 февраля. Пермь. УДС Молот им. Лебедева.

«Ижсталь» (Ижевск) — «Югра» (Ханты-Мансийск) — 3:2 (3:2, 0:0, 0:0)

Голы: Щегольков — 8 (Кочуров, Дьяченко), 2:58 — 1:0. Кириллов — 3 (бол., Дугин, Беляев), 4:39 — 1:1. Халиков — 2 (Рыжов, Щегольков), 10:16 — 2:1. Кочуров — 8, 15:50 — 3:1. Фищенко — 9 (бол., Махановский, Дугин), 19:26 — 3:2.

Вратари: Долганов — Волков (Иванников, 15:50, 58:28).

Судьи: Иванов, Парфенов.

7 февраля. Ижевск. Ледовый дворец «Ижсталь».

«Химик» (Воскресенск) — «Динамо» (Тверь) — 1:4 (1:1, 0:0, 0:3)

Голы: Аланов — 1, 3:10 — 0:1. Тесленко — 6 (Баин), 18:07 — 1:1. Иванов — 15 (бол., Шипов, Аланов), 43:06 — 1:2. Ткаченко — 7 (Кобелев, Ефремов), 48:36 — 1:3. Бешаров — 3 (Кожемякин, Верба), 56:07 — 1:4.

Вратари: Сковронский — Кузнецов.

Судьи: Демура, Цицаров.

7 февраля. Воскресенск. ЛДС «Подмосковье».

«Звезда» (Чехов) — «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — 5:1 (2:1, 3:0, 0:0)

Голы: Антипов — 9 (Мясищев), 1:10 — 1:0. Грязнов — 1 (бол., Назаревич, Петьков), 10:00 — 1:1. Каницкий — 6 (бол., Чмыхов, Комиссаров), 17:31 — 2:1. Лобанов — 4 (бол., Чмыхов, Комиссаров), 31:42 — 3:1. Рыжков — 10 (Комиссаров), 35:00 — 4:1. Мокин — 13 (бол., Мясищев, Пешехонов), 39:58 — 5:1.

Вратари: Третьяк — Лысенков.

Судьи: Ермолаев, Метальников.

7 февраля. Москва. ЛДС ЦСКА.

«Буран» (Воронеж) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

Голы: Миргалиев — 5 (Мякинин, Туник), 10:22 — 0:1. Антипов — 4 (бол., Лукошин, Цветков), 20:49 — 0:2.

Вратари: Окоряк (58:51) — Кудашев.

Судьи: Беляев, Колонутов.

7 февраля. Воронеж. СК «Юбилейный».