«Кузня» победила «Буран», «СКА-Нева» разгромил «Ижсталь»

Состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги. «Металлург» из Новокузнецка победил «Буран» со счетом 6:3, «СКА-Нева» разгромил «Ижсталь» — 6:1.

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«Ценг Тоу» (Цзилинь) — «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) — 1:2 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Цыбин — 1 (Минеев), 41:53 — 0:1. Швецов — 3 (Епимахин), 59:54 — 1:1.

Победный буллит: Почивалов.

Вратари: Красановски — Доненко.

Судьи: Заболотнев, Самарин.

2 октября. Цзилинь. Jilin Tiyuguan.

«Металлург» (Новокузнецк) — «Буран» (Воронеж) — 6:3 (0:3, 4:0, 2:0)

Голы: Байкеев — 2 (Калинин), 1:47 — 0:1. Алешин — 4 (мен., Калинин), 5:59 — 0:2. Алешин — 5, 7:26 — 0:3. Кириллов — 2 (бол., Кицын), 24:05 — 1:3. Локтев — 3 (Кириллов, Сарваров), 29:23 — 2:3. Поляков — 3 (Кицын, Рубан), 32:44 — 3:3. Кицын — 6, 36:09 — 4:3. Поляков — 4 (Кицын), 41:22 — 5:3. Локтев — 4 (п.в., Маслов), 58:36 — 6:3.

Вратари: Печурский — Окоряк (58:03 — 58:36).

Судьи: Колонутов, Нестеров.

2 октября. Новокузнецк. ДС кузнецких металлургов.

«Молот-Прикамье» (Пермь) — «Динамо» (Санкт-Петербург) — 1:2 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Джиошвили — 4 (Жабреев, Гаврус), 12:19 — 0:1. Королев — 5 (Скатов), 27:09 — 1:1.

Победный буллит: Гаврус.

Вратари: Шугаев — Тодыков.

Судьи: Раминг, Черезов.

2 октября. Пермь. УДС Молот им. Лебедева.

«Ижсталь» (Ижевск) — «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — 1:6 (0:1, 1:4, 0:1)

Голы: Конозов — 2 (Ибрагимов), 18:29 — 0:1. Ожгихин — 1, 27:20 — 0:2. Рыжов — 3 (Заседа), 29:23 — 1:2. Подколзин — 1 (бол., Валенцов), 30:11 — 1:3. Кукштель — 3 (Конозов), 33:52 — 1:4. Солянников — 1 (Мироманов, Глотов), 34:05 — 1:5. Огирчук — 1, 44:44 — 1:6.

Вратари: Долганов (Костин, 31:15) — Кочетков.

Судьи: Анашин, Бестужев.

2 октября. Ижевск. Ледовый дворец «Ижсталь».

«Нефтяник» (Альметьевск) — «Динамо» (Тверь) — 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Голы: Назмутдинов — 1 (Галимзянов), 15:46 — 1:0. Теряев — 2 (Ястребков, Ляпустин), 32:53 — 2:0.

Вратари: Андрюхов — Тяло.

Судьи: Степучев, Цицаров.

2 октября. Альметьевск. ДС «Юбилейный».