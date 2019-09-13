«Хумо» победил «Барс» в матче ВХЛ

В матче регулярного чемпионата ВХЛ «Хумо» принимал «Барс». Клуб из Ташкента одержал победу со счетом 3:2.

Для дебютанта ВХЛ это второй успех на старте сезона.

Хоккей

ВХЛ

Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Усть-Каменогорск) — «Югра» (Ханты-Мансийск) — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Гол: Лихотников — 2 (Таратунин, Шестаков), 7:34 — 1:0.

Вратари: Перевозчиков — Волков (59:41).

13 сентября. Усть-Каменогорск. ДС им. Б. Александрова.

«Номад» (Нур-Султан) — «Сокол» (Красноярск) — 4:3 (2:1, 2:2, 0:0)

Голы: Разумняк — 1 (Гатиятов, С-н Данияр), 4:18 — 1:0. Коротков — 2 (бол., Журавлев, Гловацкий), 17:21 — 1:1. С-т Данияр — 1 (бол., Жайлауов), 19:49 — 2:1. Болтанов — 1 (бол., Гиздатуллин, Журавлев), 25:42 — 2:2. С-н Данияр — 2 (Гатиятов), 31:57 — 3:2. Цыганов — 1 (мен., Журавлев), 34:17 — 3:3. Евдокимов — 1 (Александров, Гурков), 39:29 — 4:3.

Вратари: Крамарь — Киселев (Шилин, 40:00, 59:28 — 59:50).

Судьи: Нестеров, Отмахов.

13 сентября. Нур-Султан. ДС «Казахстан».

«Хумо» (Ташкент) — «Барс» (Казань) — 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)

Голы: Ворошило — 1 (Мошаров, Сорокин), 3:36 — 1:0. Мошаров — 1 (Здунов, Ворошило), 5:12 — 2:0. Вильданов — 3 (Пестушко, Валеев), 36:23 — 2:1. Емец — 1 (бол., Богатов, Воеводин), 47:14 — 2:2. Щербина — 2 (Смирягин), 57:25 — 3:2.

Вратари: Смирягин — Мифтахов (58:52).

Судьи: Горденко, Зибинин.

13 сентября. Ташкент. ЛД «Хумо Арена».

«Химик» (Воскресенск) — «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Давыдов — 1 (Павлюков), 0:09 — 1:0. Милехин — 1 (бол., Лисов, Беляев), 29:19 — 1:1. Зюзякин — 1 (Губин, Павлюков), 35:18 — 2:1. Черных — 1 (Баин, Соловьев), 52:42 — 3:1.

Вратари: Трушков — Мольков (57:39).

Судьи: Бестужев, Сюрдяев.

13 сентября. Воскресенск. ЛДС «Подмосковье».