Хоккеистам ангарского "Ермака" вернули украденное

Хоккеистам клуба ВХЛ "Ермак" вернули вещи, украденные злоумышленником из их раздевалки, cообщается в официальном Twitter лиги.

Отмечается, что это удалось сделать за счет оперативной работы полицейских и сотрудников охранного предприятия, которое обеспечивает безопасность дворца спорта. Как ранее сообщал "СЭ", во время тренировки "Ермака" у игроков, проживающих в гостинице на домашней арене клуба, воры украли деньги и технику.