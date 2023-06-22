Хоккеист системы «Витязя» Савин погиб в Рязани

Хоккеист системы «Витязя» Георгий Савин погиб после выпадения из окна в Олимпийском городке (Рязань), сообщает издание Ya62.ru.

По данным источника, 21-летний спортсмен упал с высоты 18-го этажа и скончался на месте.

Савин выступал за подмосковный «Витязь». Он провел 13 матчей за команду в сезоне КХЛ-2021/22.

В сезоне-2022/23 хоккеист сыграл в ВХЛ в состав команды «Рязань-ВДВ» 5 игр. Также на его счету еще 12 матчей в НМХЛ (Национальная Молодежная Хоккейная Лига) в составе «Рязань-ВДВ» и 156 игр в МХЛ за команду «Русские Витязи».