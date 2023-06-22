Стали известны подробности гибели хоккеиста Савина в Рязани

Появились подробности гибели хоккеиста системы «Витязя» Георгия Савина, разбившегося при падении из окна 18 этажа в Рязани.

Как сообщает РЕН ТВ, в момент трагедии вместе с 21-летним спортсменом в квартире находилась его девушка. Она была в душе, когда Савин выпал из окна. Рассматривается несколько версий, в том числе несчастный случай.

Также сообщается, что у Савина были большие долги. Кроме того, хоккеист испытывал трудности с развитием карьеры.

Савин выступал за подмосковный «Витязь». Он провел 13 матчей за команду в сезоне КХЛ-2021/22.

В сезоне-2022/23 хоккеист сыграл в ВХЛ в состав команды «Рязань-ВДВ» 5 игр. Также на его счету еще 12 матчей в НМХЛ (Национальная Молодежная Хоккейная Лига) в составе «Рязань-ВДВ» и 156 игр в МХЛ за команду «Русские Витязи».