«Горняк» победил «Дизель» в матче ВХЛ

В рамках регулярного чемпионата ВХЛ состоялся очередной игровой день. «Дизель» на своем льду уступил «Горняку» (2:4).

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«Торпедо» (Усть-Каменогорск) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 5:4 (3:2, 0:1, 2:1)

Голы: Миргалиев — 1 (Леонов, Мартынов), 0:43 — 0:1. Тарасов — 2 (Исаев, Таратунин), 8:03 — 1:1. Караваев — 1 (Молодцов, Рымарев), 18:06 — 2:1. Опалев — 2 (Туник), 18:28 — 2:2. Шестаков — 2 (Исаев), 19:10 — 3:2. Цветков — 1 (бол., Андреев, Туник), 27:33 — 3:3. Шин — 1 (Рымарев), 44:05 — 4:3. Рымарев — 3 (Игнашин), 45:46 — 5:3. Туник — 3 (бол., Андреев), 53:43 — 5:4.

Вратари: Перевозчиков (Сидоров, 27:33) — Кудашев (Павлов, 20:00).

Судьи: Величко, Фролов.

27 сентября. Усть-Каменогорск. ДС им. Б. Александрова.

«Номад» (Нур-Султан) — «Буран» (Воронеж) — 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)

Голы: С-н Данияр — 3 (бол., Жайлауов, Гурин), 22:28 — 1:0. Разумняк — 2 (Бухряков, Яковлев), 30:01 — 2:0. Байкеев — 1 (Романов, Калинин), 39:22 — 2:1.

Вратари: Крамарь — Окоряк.

Судьи: Мелихов, Тютнев.

27 сентября. Нур-Султан. ДС «Казахстан».

«Сарыарка» (Караганда) — «Тамбов» (Тамбов) — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Голоднюк — 2 (Борисевич, Марушев), 8:20 — 1:0. Ковальский — 1, 34:44 — 1:1. Бирюков — 2 (Панков), 47:22 — 2:1.

Вратари: Рейзвих — Богданов (59:18).

Судьи: Шемякин, Шерер.

27 сентября. Караганда. Ледовый дворец «Караганды-Арена».

«Лада» (Тольятти) — «Зауралье» (Курган) — 1:4 (1:1, 0:0, 0:3)

Голы: Тимирев — 8, 3:13 — 1:0. Рехтин — 1 (Жилов), 9:05 — 1:1. Минулин — 1 (бол., Дыньков), 47:54 — 1:2. Джиг — 2, 50:36 — 1:3. Рехтин — 2 (Минулин, Дыньков), 52:09 — 1:4.

Вратари: Корепанов (Скрынник, 47:54) — Ярославлев.

Судьи: Батурин, Парфенов.

27 сентября. Тольятти. ЛДС «Лада Арена».

«Дизель» (Пенза) — «Горняк» (Учалы) — 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)

Голы: Медведев — 2 (Мокшанцев), 6:12 — 1:0. Сушинский — 1 (бол., Голышев), 14:25 — 1:1. Ли — 6, 31:10 — 2:1. Митякин — 1 (Ивашов, Леонтьев), 37:08 — 2:2. Переляев — 1 (Назаров), 38:12 — 2:3. Катин — 1 (Митякин, Ивашов), 45:48 — 2:4.

Вратари: Назаров — Галкин (38:08 — 38:12).

Судьи: Андрианов, Гордиенко.

27 сентября. Пенза. СЗК «Дизель Арена».