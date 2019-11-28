«Челмет» переиграл «Кузню», «Сокол» в овертайме победил «Ростов»

В матче регулярного чемпионата ВХЛ «Челмет» на своем льду победил «Металлург» из Новокузнецка со счетом 4:2. Еще в одной встрече «Сокол» в овертайме одолел «Ростов» (3:2 ОТ).

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«Челмет» (Челябинск) — «Металлург» (Новокузнецк) — 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

Голы: Тертышный — 5 (Лавриненко, Шадрин), 8:04 — 1:0. Локтев — 10 (Чернов, Аскаров), 29:32 — 1:1. Подкорытов — 8 (Исаев), 38:26 — 2:1. Кицын — 19 (Поляков, Ердаков), 50:12 — 2:2. Ерофеев — 2 (Алексеев), 52:12 — 3:2. Ерофеев — 3 (п.в.), 59:10 — 4:2.

Вратари: Подскребалин — Литвинов (58:34 — 59:10).

Судьи: Голышев, Степучев.

28 ноября. Челябинск. ДС «Юность».

«Сокол» (Красноярск) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 3:2 ОТ (0:0, 1:2, 1:0, 1:0)

Голы: Болтанов — 5 (Чехов), 23:24 — 1:0. Леонов — 4 (Цветков), 38:39 — 1:1. Туник — 12, 39:46 — 1:2. Севостьянов — 6 (Мищенко, Митрофанов), 47:15 — 2:2. Бочков — 1 (Коротков), 63:04 — 3:2.

Вратари: Шилин — Кудашев.

Судьи: Величко, Тютнев.

28 ноября. Красноярск. «Кристалл Арена».

«Горняк» (Учалы) — «Номад» (Нур-Султан) — 3:2 Б (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Назаров — 4 (Воронков, Федоров), 11:40 — 1:0. Разумняк — 9 (Ибрайбеков), 32:19 — 1:1. Жукенов — 10 (Мингалеев, Тютяев), 38:02 — 2:1. Евдокимов — 2 (Яковлев), 38:54 — 2:2.

Победный буллит: Бякин.

Вратари: Гросс — Крамарь (Кудрявцев, 65:00).

Судьи: Гофман, Мальцев.

28 ноября. Учалы. Ледовая арена «Горняк».

«Южный Урал» (Орск) — «Торпедо» (Усть-Каменогорск) — 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)

Голы: Чистяков — 1 (бол., Кондратьев, Кожевников), 12:24 — 1:0. Таратунин — 4 (Титов, Антоновский), 26:52 — 1:1. Кондратьев — 9, 45:36 — 2:1. Курепанов — 5 (Жлоба, Мурзин), 47:58 — 3:1.

Вратари: Кислицын — Перевозчиков.

Судьи: Мисюрь, Черезов.

28 ноября. Орск. ДС «Юбилейный».

«Зауралье» (Курган) — «Сарыарка» (Караганда) — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Гол: Хлопотов — 3 (мен., Сиксна), 38:47 — 0:1.

Вратари: Ярославлев (58:19) — Рейзвих.

Судьи: Закиров, Кислов.

28 ноября. Курган. ЛДС Мостовик им. Н.В. Парышева.

«Молот-Прикамье» (Пермь) — ОРДЖИ (Пекин) — 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

Голы: Михасенок — 9 (бол., Тянулин, Макаров), 11:16 — 0:1. Прохоров — 4 (мен., Щербов), 26:01 — 1:1. Макаров — 3 (бол., Неколенко, Абрамов), 47:30 — 1:2. Джаспер — 6 (Тянулин, Абрамов), 52:47 — 1:3.

Вратари: Шугаев — Лием.

Судьи: Демура, Отмахов.

28 ноября. Пермь. УДС Молот им. Лебедева.

«Барс» (Казань) — «Торос» (Нефтекамск) — 3:2 (0:2, 1:0, 2:0)

Голы: Дубровский — 9 (бол., Голованов, Пименов), 5:24 — 0:1. Анкудинов — 4 (Скориков, Емелин), 19:32 — 0:2. Воеводин — 6 (бол., Емец), 35:37 — 1:2. Марушев — 14, 44:32 — 2:2. Сошнин — 7 (Михеев, Марин), 55:46 — 3:2.

Вратари: Голубев — Сохатский (59:38).

Судьи: Ермолаев, Мочалов.

28 ноября. Казань. Дворец спорта.