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Брат Ивана Барбашева перешел в «СКА-Неву»

17:39
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Нападающий Сергей Барбашев продолжит карьеру в составе «СКА-Невы», сообщает Twitter клуба из Санкт-Петербурга.

Большую часть прошлого сезона 27-летний форвард провел в новокузнецком «Металлурге». В 36 матчах ВХЛ он набрал 35 (16+19) очков. В плей-офф на счету Барбашева четыре встречи.

Начинал же минувший сезон форвард в составе «Сибири» и сделал 1 результативную передачу в 8 матчах. В КХЛ он прежде выступал за ЦСКА и «Адмирал».

Сергей является старшим братом нападающего «Сент-Луиса» Ивана Барбашева.

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