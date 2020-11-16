Автобус «СКА-Невы» попал в ДТП в Санкт-Петербурге

Автобус клуба ВХЛ «СКА-Нева» попал в ДТП, сообщает «РЕН ТВ». По словам очевидцев, инцидент произошел на Российском проспекте.

В результате аварии никто не пострадал. На месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов. Причины и обстоятельства аварии выясняются.

Завтра команде предстоит домашний матч против «Зауралья» в регулярном чемпионате ВХЛ. Начало в 19.00 по московскому времени.