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Автобус «СКА-Невы» попал в ДТП в Санкт-Петербурге

23:44
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Автобус клуба ВХЛ «СКА-Нева» попал в ДТП, сообщает «РЕН ТВ». По словам очевидцев, инцидент произошел на Российском проспекте.

В результате аварии никто не пострадал. На месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов. Причины и обстоятельства аварии выясняются.

Завтра команде предстоит домашний матч против «Зауралья» в регулярном чемпионате ВХЛ. Начало в 19.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/v-rossii/772640-avtobus-khokkeistov-ska-neva-popal-v-dtp-v-peterburge

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