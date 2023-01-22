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Основатель клуба «Легенды хоккея СССР» Александр Третьяк заключен под стражу в СИЗО

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Бывший исполнительный директор Ночной хоккейной лиги, основатель клуба «Легенды хоккея СССР» Александр Третьяк заключен под стражу в СИЗО, следует из документов, которые опубликованы на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы.

Бывший исполнительный директор, основатель фонда имени Григория Кузькина, бывший исполнительный директор и один из первых основателей Ночной хоккейной лиги Александр Третьяк заключен под стражу по статье 159 ч. 4 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере.

Данная стать УК РФ предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Источник: https://mos-gorsud.ru/
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