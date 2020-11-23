Овечкин уже делает хет-трики в НХЛ

В минувшие выходные Ночная лига с размахом отпраздновала старт нового сезона, проведя матчи одновременно в 30 с лишним регионах от Москвы до Камчатки. В марафоне приняли участие Сычев, Буре, Рагозина и другие звезды.

В этом году Ночная лига начала десятый по счету сезон. И его старт показал, что любительский хоккей у нас в стране — дело серьезное. Провести матчи одновременно в тридцати с лишним регионах, получать из них постоянные прямые включения в Live-студию в Москве. Иметь трафик в сотни тысяч просмотров...

А ведь это не предел даже для нынешнего уровня любительского хоккея в России. Потому что всего в турнирах Ночной лиги примут участие команды аж из 76 регионов. А это уже десятки тысяч игроков, которые не просто гоняют шайбу вечерами. Но и служат примером для своих детей и внуков, друзей и коллег.

Это уже не дворовый и не ночной хоккей. Это общенациональная идея, которая действительно объединяет страну. Не на словах — на ледовых площадках, где даже лютые соперники — настоящие друзья, единая семья, формирующая активный и здоровый образ жизни. С какой стороны не взгляни, правильный подход. Особенно в условиях пандемии. Когда весь мир вздрогнул, а многие люди растерялись и сникли.

Ночная лига закладывает основы здорового образа жизни

Ночную лигу со стартом сезона лично поздравил Президент России Владимир Путин. И тут дело не в том, что он сам любит спорт, регулярно играет в хоккее и традиционно участвует в Гала-матчах Ночной лиги в Сочи. Руководитель государства понимает, что развитие любительского спорта — одна из основ здоровой нации. Но среди других видов спорта хоккей особенно популярен еще и потому, что объединяет людей, делает их командой, коллективом, семьей.

Понятно, что к поздравлению Владимира Путина присоединись и многие другие известные личности. Звезды спорта, известные предприниматели, общественные деятели. Многих из них давно объединил лед. И, конечно, отметить свой большой праздник — старт нового сезона им тоже было проще всего конкретным матчем.

Алексей Касатонов. Фото Ночная хоккейная лига

— Главное, что наш десятый, юбилейный, сезон стартовал. Это большое достижение на сегодняшний день, — считает генеральный директор Ночной хоккейной лиги Алексей Касатонов. — Все было сделано для того, чтобы максимально обезопасить команды. И нам очень радостно, что даже в эти трудные времена их число выросло, что в нашу Лигу вошли новые регионы. Очень надеемся, что сезон пройдет в полном объеме, и этой весной мы сумеем провести финальную часть в Сочи. Самое главное — здоровый образ жизни. Важно, чтобы молодежь, видела, как их отцы занимаются спортом.

Общая фотография после матча. Фото Ночная хоккейная лига

«Этот матч напоминает о врачах, на которых легла огромная нагрузка»

В воскресенье в рамках хоккейного марафона состоялся еще один знаковый матч. На этот раз Лига откликнулась еще на одну очень добрую акцию, охватившую всю нашу страну — «Спасибо врачам», поддерживающую медиков, борющихся с COVID. В Ночной лиге есть целая команда, полностью состоящая только из врачей. Она так и называется — «Доктора». Ее игроки и предложили провести матч, чтобы поддержать своих коллег. Естественно, руководство Ночной лиги тут же поддержало эту классную идею, организовав вот такой запоминающийся матч. Соперник нашелся быстро — сборная Лиги, усиленная знаменитыми ветеранами из состава «Легенд» — Александром Могильным, Вячеславом Анисиным, братьями Александром и Владимиром Голиковыми, Андреем Николишиным.

Боевая игра завершилась с боевым счетом 8:7 в пользу чемпионов мира и Олимпиад. Но их соперники были довольны этой встречей не меньше.

— Прекрасный матч и очень хорошая школа для нас, — хвалит организаторов марафона защитник «Докторов» травматолог Николай Кондырев. — Выйти на лед против настоящих легенд — это очень круто. Мне лично особенно приятно и почетно сыграть против Вячеслава Михайловича Анисина. Это же легендарная тройка «Крыльев Советов»: Лебедев — Анисин — Бодунов. Только вперед! Я с самого детства за них болел. Очень здорово, что этот матч еще раз напоминает о врачах, на которых легла огромная нагрузка в этом году. Доктора — очень самоотверженный народ. Огромное спасибо руководителям Лиги за то, что откликнулись на наше предложение.

Общая фотография после матча. Фото Ночная хоккейная лига

Потанин: «Все наши победы уходят корнями в любительский спорт»

Накануне, в субботу, в рамках хоккейного марафона на лед вышли прославленные игроки, а также весьма известные фигуры из мира бизнеса, политики и спорта. За одну из команд сыграл председатель попечительского совета Ночной хоккейной лиги, президент компании «Норильский Никель» Владимир Потанин. С ним в звене оказался один из лучших в мире хоккейных снайперов Александр Овечкин и знаменитая «Русская ракета» Павел Буре. За другую сражались первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг, президент КХЛ Алексей Морозов.

Матч НХЛ. Фото Ночная хоккейная лига

Ну а легенд как-то неловко и представлять. Эти имена любители хоккея знают с детства — Алексей Касатонов, Вячеслав Фетисов, Александр Могильный, Александр Якушев, Валерий Каменский, Александр Кожевников...

Чем особенно симпатичны любительские матчи последних лет — в них редко «побеждает дружба». Отношения на площадке могут быть самыми теплыми. Жесткие силовые приемы пусть применяют профессионалы, имеющие страховки от клубов. Но даже в любительских матчах с друзьями победят те, у кого выше мастерство, и кто лучше готов на данный момент. Поэтому в субботу с боевым счетом 17:12 верх взяла команда под руководством Александра Якушева. Александр Овечкин оформил хет-трик, как и Потанин с Морозовым. А вот больше всех в этой встрече забросил Буре — пять шайб! У Ротенберга — покер.

— В таком матче важно правильно выбрать партнеров, — пошутил после победы Потанин. — Больше особо делать ничего не надо. Ну а если серьезно, сегодня настоящий праздник для всех любителей хоккея. Открылся десятый сезон Ночной лиги, мы бросили вызов и пандемии, и всем нашим житейским проблемам. Знаете, все наши великие победы корнями уходили в любительский спорт. Это уже потом он стал профессиональным, спортом высоких достижений. И сегодня этот матч символизирует связь десятков тысяч любителей, которые играют в Ночной лиге. Посмотрите, четыре поколения звезд сегодня на площадке — Александр Якушев, Вячеслав Фетисов, Павел Буре, Александр Овечкин. Пока у нас такие традиции есть, на хоккейной площадке мы непобедимы.

Александр Овечкин. Фото Ночная хоккейная лига

Интересно, что сам Овечкин невзирая на тяжелый спортивный режим, а конкретно сейчас — подготовку к новому тяжелому сезону в «Вашингтоне» — не отказался от участия в дружеской встрече Ночной лиги. Дошло до того, что Александру даже в шутку предложили провести в ней полноценный сезон, если, конечно, за океаном он так и не начнется.

— Почему бы и нет? Всегда открыт для предложений, думаю, договоримся, — улыбнулся в ответ Александр. — У меня много друзей в Ночной лиге играет. Знаю огромное количество людей, которые начали здесь заниматься хоккеем. Сам большое удовольствие получаю, когда нахожусь на льду рядом с такими партнерами.

Так что вполне вероятно, что Овечкина на льду Ночной лиги мы в этом сезоне увидим еще неоднократно.

Live-студия. Фото Ночная хоккейная лига

Рагозина: «Спасибо за помощь от всех девчонок из нашей лиги»

В воскресенье жизнь била ключом и в Live-студии, куда стекалась информация с хоккейных битв из разных уголков страны. 26 прямых включений! Немало было и именитых гостей. Среди них — чемпионка мира по боксу и президент Лиги женского хоккея Наталья Рагозина, которая, кстати, приняла участие и в матче с «Докторами», открыв счет. На льду Мисс Кувалда держится не менее уверенно, чем на ринге. Хотя соперников не бьет.

Оказалось, что и Рагозиной есть за что сказать спасибо Ночной лиге, причем, не только от себя. Дело в том, что из-за финансовых трудностей, связанных с пандемией, любительская Лига женского хоккея не смогла начать сезон. Однако настоящие мужчины из Ночной лиги не стали дожидаться 8 марта, чтобы сделать девушкам-хоккеисткам что-то приятное. А реально помогли прямо сейчас. Очень своевременно и мощно. Ночная лига взяла «под крыло» женский любительский хоккей.

Наталья Рагозина. Фото Ночная хоккейная лига

— Благодаря поддержке Ночной лиги, нам удастся сохранить большую часть женских команд, — заявила Рагозина. — Новый чемпионат планируем начать в январе. Думаю, в нем примет участие 35 команд. Спасибо от всех наших девчонок за возможность играть.

Стоит, безусловно, отметить и то, что во время хоккейного марафона в московской Live-студии и на хоккейных скамейках во время матча работали настоящие профи — комментатор и хоккейный эксперт Владимир Гучек, телеведущая Наталья Кларк, легенда музыкального телевидения Александр Анатольевич и двукратная чемпионка мира по бодифитнесу Юлия Ушакова. Экспрессивный разговор о хоккее постоянно менял темы, но ни разу не сбился с ритма на протяжении пяти часов!

Дмитрий Сычев (слева) в студии. Фото Ночная хоккейная лига

Впрочем, и гостями были весьма интересные персоны. С такими не заскучаешь. Взять хотя бы двух весьма известных в недалеком прошлом футболистов — Александра Мостового и Дмитрия Сычева.

Оба они после завершения карьеры на «газоне» переквалифицировались в хоккеисты. Мостовой стал капитаном и защитником «Ледяных волков». А Сычев — нападающим в команде РЖД.

— Сегодняшнее мероприятие очень важное, — считает Сычев. — Люди должны понимать, что, занимаясь спортом, они станут крепче. И именно эти правила жизни помогут всем нам в такой непростой период. А еще марафон Ночной лиги подарил хорошее настроение всей стране. Десять лет — огромный срок, показывающий, что проект успешный и очень нужный. Объединить под одним крылом столько людей, по-хорошему больных хоккеем, стоит больших усилий. Поэтому нужно отдать должное всей команде, которая занимается организацией Лиги. Это огромный человеческий труд.