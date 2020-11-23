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Овечкин уже делает хет-трики в НХЛ

Анатолий Курагин
Анатолий Курагин
Сегодня, 15:15
Александр Овечкин. Фото Ночная хоккейная лига Александр Овечкин. Фото Ночная хоккейная лига Алексей Касатонов. Фото Ночная хоккейная лига Матч НХЛ. Фото Ночная хоккейная лига Наталья Рагозина. Фото Ночная хоккейная лига Матч НХЛ. Фото Ночная хоккейная лига Общая фотография после матча. Фото Ночная хоккейная лига Общая фотография после матча. Фото Ночная хоккейная лига Live-студия. Фото Ночная хоккейная лига Дмитрий Сычев (слева) в студии. Фото Ночная хоккейная лига
Александр Овечкин. Фото Ночная хоккейная лига
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В минувшие выходные Ночная лига с размахом отпраздновала старт нового сезона, проведя матчи одновременно в 30 с лишним регионах от Москвы до Камчатки. В марафоне приняли участие Сычев, Буре, Рагозина и другие звезды.

В этом году Ночная лига начала десятый по счету сезон. И его старт показал, что любительский хоккей у нас в стране — дело серьезное. Провести матчи одновременно в тридцати с лишним регионах, получать из них постоянные прямые включения в Live-студию в Москве. Иметь трафик в сотни тысяч просмотров...

А ведь это не предел даже для нынешнего уровня любительского хоккея в России. Потому что всего в турнирах Ночной лиги примут участие команды аж из 76 регионов. А это уже десятки тысяч игроков, которые не просто гоняют шайбу вечерами. Но и служат примером для своих детей и внуков, друзей и коллег.

Это уже не дворовый и не ночной хоккей. Это общенациональная идея, которая действительно объединяет страну. Не на словах — на ледовых площадках, где даже лютые соперники — настоящие друзья, единая семья, формирующая активный и здоровый образ жизни. С какой стороны не взгляни, правильный подход. Особенно в условиях пандемии. Когда весь мир вздрогнул, а многие люди растерялись и сникли.

Ночная лига закладывает основы здорового образа жизни

Ночную лигу со стартом сезона лично поздравил Президент России Владимир Путин. И тут дело не в том, что он сам любит спорт, регулярно играет в хоккее и традиционно участвует в Гала-матчах Ночной лиги в Сочи. Руководитель государства понимает, что развитие любительского спорта — одна из основ здоровой нации. Но среди других видов спорта хоккей особенно популярен еще и потому, что объединяет людей, делает их командой, коллективом, семьей.

Понятно, что к поздравлению Владимира Путина присоединись и многие другие известные личности. Звезды спорта, известные предприниматели, общественные деятели. Многих из них давно объединил лед. И, конечно, отметить свой большой праздник — старт нового сезона им тоже было проще всего конкретным матчем.

Алексей Касатонов.
Алексей Касатонов. Фото Ночная хоккейная лига

— Главное, что наш десятый, юбилейный, сезон стартовал. Это большое достижение на сегодняшний день, — считает генеральный директор Ночной хоккейной лиги Алексей Касатонов. — Все было сделано для того, чтобы максимально обезопасить команды. И нам очень радостно, что даже в эти трудные времена их число выросло, что в нашу Лигу вошли новые регионы. Очень надеемся, что сезон пройдет в полном объеме, и этой весной мы сумеем провести финальную часть в Сочи. Самое главное — здоровый образ жизни. Важно, чтобы молодежь, видела, как их отцы занимаются спортом.

Ночная хоккейная лига.
Общая фотография после матча. Фото Ночная хоккейная лига

«Этот матч напоминает о врачах, на которых легла огромная нагрузка»

В воскресенье в рамках хоккейного марафона состоялся еще один знаковый матч. На этот раз Лига откликнулась еще на одну очень добрую акцию, охватившую всю нашу страну — «Спасибо врачам», поддерживающую медиков, борющихся с COVID. В Ночной лиге есть целая команда, полностью состоящая только из врачей. Она так и называется — «Доктора». Ее игроки и предложили провести матч, чтобы поддержать своих коллег. Естественно, руководство Ночной лиги тут же поддержало эту классную идею, организовав вот такой запоминающийся матч. Соперник нашелся быстро — сборная Лиги, усиленная знаменитыми ветеранами из состава «Легенд» — Александром Могильным, Вячеславом Анисиным, братьями Александром и Владимиром Голиковыми, Андреем Николишиным.

Боевая игра завершилась с боевым счетом 8:7 в пользу чемпионов мира и Олимпиад. Но их соперники были довольны этой встречей не меньше.

— Прекрасный матч и очень хорошая школа для нас, — хвалит организаторов марафона защитник «Докторов» травматолог Николай Кондырев. — Выйти на лед против настоящих легенд — это очень круто. Мне лично особенно приятно и почетно сыграть против Вячеслава Михайловича Анисина. Это же легендарная тройка «Крыльев Советов»: Лебедев — Анисин — Бодунов. Только вперед! Я с самого детства за них болел. Очень здорово, что этот матч еще раз напоминает о врачах, на которых легла огромная нагрузка в этом году. Доктора — очень самоотверженный народ. Огромное спасибо руководителям Лиги за то, что откликнулись на наше предложение.

Ночная хоккейная лига.
Общая фотография после матча. Фото Ночная хоккейная лига

Потанин: «Все наши победы уходят корнями в любительский спорт»

Накануне, в субботу, в рамках хоккейного марафона на лед вышли прославленные игроки, а также весьма известные фигуры из мира бизнеса, политики и спорта. За одну из команд сыграл председатель попечительского совета Ночной хоккейной лиги, президент компании «Норильский Никель» Владимир Потанин. С ним в звене оказался один из лучших в мире хоккейных снайперов Александр Овечкин и знаменитая «Русская ракета» Павел Буре. За другую сражались первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг, президент КХЛ Алексей Морозов.

Ночная хоккейная лига.
Матч НХЛ. Фото Ночная хоккейная лига

Ну а легенд как-то неловко и представлять. Эти имена любители хоккея знают с детства — Алексей Касатонов, Вячеслав Фетисов, Александр Могильный, Александр Якушев, Валерий Каменский, Александр Кожевников...

Чем особенно симпатичны любительские матчи последних лет — в них редко «побеждает дружба». Отношения на площадке могут быть самыми теплыми. Жесткие силовые приемы пусть применяют профессионалы, имеющие страховки от клубов. Но даже в любительских матчах с друзьями победят те, у кого выше мастерство, и кто лучше готов на данный момент. Поэтому в субботу с боевым счетом 17:12 верх взяла команда под руководством Александра Якушева. Александр Овечкин оформил хет-трик, как и Потанин с Морозовым. А вот больше всех в этой встрече забросил Буре — пять шайб! У Ротенберга — покер.

— В таком матче важно правильно выбрать партнеров, — пошутил после победы Потанин. — Больше особо делать ничего не надо. Ну а если серьезно, сегодня настоящий праздник для всех любителей хоккея. Открылся десятый сезон Ночной лиги, мы бросили вызов и пандемии, и всем нашим житейским проблемам. Знаете, все наши великие победы корнями уходили в любительский спорт. Это уже потом он стал профессиональным, спортом высоких достижений. И сегодня этот матч символизирует связь десятков тысяч любителей, которые играют в Ночной лиге. Посмотрите, четыре поколения звезд сегодня на площадке — Александр Якушев, Вячеслав Фетисов, Павел Буре, Александр Овечкин. Пока у нас такие традиции есть, на хоккейной площадке мы непобедимы.

Александр Овечкин.
Александр Овечкин. Фото Ночная хоккейная лига

Интересно, что сам Овечкин невзирая на тяжелый спортивный режим, а конкретно сейчас — подготовку к новому тяжелому сезону в «Вашингтоне» — не отказался от участия в дружеской встрече Ночной лиги. Дошло до того, что Александру даже в шутку предложили провести в ней полноценный сезон, если, конечно, за океаном он так и не начнется.

— Почему бы и нет? Всегда открыт для предложений, думаю, договоримся, — улыбнулся в ответ Александр. — У меня много друзей в Ночной лиге играет. Знаю огромное количество людей, которые начали здесь заниматься хоккеем. Сам большое удовольствие получаю, когда нахожусь на льду рядом с такими партнерами.

Так что вполне вероятно, что Овечкина на льду Ночной лиги мы в этом сезоне увидим еще неоднократно.

Ночная хоккейная лига.
Live-студия. Фото Ночная хоккейная лига

Рагозина: «Спасибо за помощь от всех девчонок из нашей лиги»

В воскресенье жизнь била ключом и в Live-студии, куда стекалась информация с хоккейных битв из разных уголков страны. 26 прямых включений! Немало было и именитых гостей. Среди них — чемпионка мира по боксу и президент Лиги женского хоккея Наталья Рагозина, которая, кстати, приняла участие и в матче с «Докторами», открыв счет. На льду Мисс Кувалда держится не менее уверенно, чем на ринге. Хотя соперников не бьет.

Оказалось, что и Рагозиной есть за что сказать спасибо Ночной лиге, причем, не только от себя. Дело в том, что из-за финансовых трудностей, связанных с пандемией, любительская Лига женского хоккея не смогла начать сезон. Однако настоящие мужчины из Ночной лиги не стали дожидаться 8 марта, чтобы сделать девушкам-хоккеисткам что-то приятное. А реально помогли прямо сейчас. Очень своевременно и мощно. Ночная лига взяла «под крыло» женский любительский хоккей.

Наталья Рагозина.
Наталья Рагозина. Фото Ночная хоккейная лига

— Благодаря поддержке Ночной лиги, нам удастся сохранить большую часть женских команд, — заявила Рагозина. — Новый чемпионат планируем начать в январе. Думаю, в нем примет участие 35 команд. Спасибо от всех наших девчонок за возможность играть.

Стоит, безусловно, отметить и то, что во время хоккейного марафона в московской Live-студии и на хоккейных скамейках во время матча работали настоящие профи — комментатор и хоккейный эксперт Владимир Гучек, телеведущая Наталья Кларк, легенда музыкального телевидения Александр Анатольевич и двукратная чемпионка мира по бодифитнесу Юлия Ушакова. Экспрессивный разговор о хоккее постоянно менял темы, но ни разу не сбился с ритма на протяжении пяти часов!

Ночная хоккейная лига.
Дмитрий Сычев (слева) в студии. Фото Ночная хоккейная лига

Впрочем, и гостями были весьма интересные персоны. С такими не заскучаешь. Взять хотя бы двух весьма известных в недалеком прошлом футболистов — Александра Мостового и Дмитрия Сычева.

Оба они после завершения карьеры на «газоне» переквалифицировались в хоккеисты. Мостовой стал капитаном и защитником «Ледяных волков». А Сычев — нападающим в команде РЖД.

— Сегодняшнее мероприятие очень важное, — считает Сычев. — Люди должны понимать, что, занимаясь спортом, они станут крепче. И именно эти правила жизни помогут всем нам в такой непростой период. А еще марафон Ночной лиги подарил хорошее настроение всей стране. Десять лет — огромный срок, показывающий, что проект успешный и очень нужный. Объединить под одним крылом столько людей, по-хорошему больных хоккеем, стоит больших усилий. Поэтому нужно отдать должное всей команде, которая занимается организацией Лиги. Это огромный человеческий труд.

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