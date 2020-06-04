Вячеслав Фетисов: «Слава богу, что моя дочь учится в США»

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов рад, что его дочь Анастасия проходила обучение в США.

«У меня в США живет дочь, — сказал Фетисов в интервью Deutsche Welle. — Она закончила нью-йоркский университет. — Что значит, как патриотизм? Она там учится, получила там образование, она там родилась. Так получилось волею судеб. Когда меня президент позвал в Россию, я 13 лет жил в Америке. Он сказал: «Слава, ты мне нужен. Нужно поднять спорт, нужно создать систему и вообще вернуть России доверие в мире». Я этим занимался, я это сделал.

Все знали, что я приехал в Российскую Федерацию после 13 лет в Америки У меня даже была грин-карта, имущество там было, счета в банке. Потом выходит закон, что чиновник не может иметь грин-карту и гражданство. Я пошел в американское посольство и сказал: «Ребят, заберите, пожалуйста, грин-карту». Через полчаса мне вынесли трехлетнюю визу. Нельзя иметь счета за границей, поэтому я закрыл все счета.

Еще раз говорю: патриот — это не тот, кто живет здесь, никуда не выезжая, а тот, кто думает о стране и как сделать лучше. У меня здесь дом, отец, уважение. У меня здесь все. О каком патриотизме мы говорим? О квасном, о котором на каждом углу сейчас кричат эти дестабилизаторы? Они начинают на этом играть. Я выезжал из СССР и видел, что в мире происходит, начиная с 14 лет. Мне говорят: «Слушай, у тебя дочка учится в Америке». И слава богу, что она учится в Америке, получит образование, которое конкурентно. У нее своя жизнь, она взрослый человек, уже 29 лет».

62-летний Вячеслав Фетисов — двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Стэнли (дважды в качестве игрока и один раз в качестве тренера). Выступал за ЦСКА, «Нью-Джерси» и «Детройт», сборные СССР и России.