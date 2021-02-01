Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал ситуацию с финансированием Музея хоккея.

«Музей хоккея — это вопрос исторической памяти, имиджа нашего хоккея. Разумеется, ФХР сделает все, чтобы музей продолжил работать.

Все последние годы мы всячески поддерживали музей, помогали с экспонатами, поддерживали материально, проводили множество мероприятий.

Конечно, коллекцию музея хоккея необходимо сохранить. Надо сказать, что сейчас идет работа по организации музея отечественного спорта на ВДНХ. В нем тоже будет много хоккейных экспонатов, и ФХР будет участвовать в его организации.

Существующий Музей хоккея — частное предприятие, он не принадлежит ФХР. В настоящий момент мы ведем переговоры с владельцами, чтобы найти пути выхода из сложившегося кризиса».