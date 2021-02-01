Хоккей
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    Россия

В Москве закрылся Музей хоккея из-за отсутствия финансирования

17:45

Музей хоккея, расположенный рядом со стадионом «ЦСКА Арена» в Москве, объявил о своем закрытии в связи с нехваткой финансирования, написал в своем Telegram-канале журналист Дмитрий Федоров.

Официально музей прекратил работу 1 февраля. Финансирование музея прекратилось еще в сентябре.

Музей хоккея открыли 6 мая 2016 года. Проект осуществлялся при поддержке Федерации хоккея России ФХР.

Россия: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир