Хоккей
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    Россия

Музей хоккея продолжит работу под эгидой ФХР

18:50
Музей россйиского хоккея. Фото ФХР
Музей россйиского хоккея. Фото ФХР

Федерация хоккея России на официальном сайте объявила, что Музей российского хоккея продолжит свою работу.

Отмечается, что музей закрылся на один день из-за проблем с финансированием. Связано это с кризисом из-за пандемии коронавируса в 2020 году.

Руководство федерации приняло решение, что музей продолжит работу и развитие под эгидой ФХР.

Музей был создан по инициативе клуба «Легенды хоккея». Накануне, 1 февраля, на странице музея во «Вконтакте» появилось сообщение о его закрытии.

Дополнительная информация:

https://fhr.ru/news/item/75262/

Россия: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир