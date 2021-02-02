Музей хоккея продолжит работу под эгидой ФХР

Федерация хоккея России на официальном сайте объявила, что Музей российского хоккея продолжит свою работу.

Отмечается, что музей закрылся на один день из-за проблем с финансированием. Связано это с кризисом из-за пандемии коронавируса в 2020 году.

Руководство федерации приняло решение, что музей продолжит работу и развитие под эгидой ФХР.

Музей был создан по инициативе клуба «Легенды хоккея». Накануне, 1 февраля, на странице музея во «Вконтакте» появилось сообщение о его закрытии.