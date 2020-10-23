Заслуженный тренер России, экс-наставник национальной и молодежной сборной России Владимир Плющев прокомментировал состав российской команды, в котором она будет участвовать на предстоящем этапе Евротура — Кубке Карьяла.

— С составом на Евротур я ознакомился и не сказал бы, что был слишком удивлен или шокирован. Пандемия внесла свои коррективы. С учетом того, что весь штаб национальной команды был долгое время на карантине, и то, что сегодня еще, наверное, есть остаточные явления и необходимо до конца восстановиться, есть логика, в том, что решили отправиться на Кубок Карьяла фактически молодежной сборной. Для ребят это огромный опыт и отличная подготовка к молодежному чемпионату мира, до которого остается уже меньше двух месяцев. Будет интересно посмотреть, как молодые ребята справятся с непростой задачей — играть со взрослыми сборными. Смогут ли они продемонстрировать зрелый хоккей, насколько они готовы к молодежному первенству. В свое время, когда я возглавлял сборную России, на этап Евротура в Чехию мы как-то отправились молодежным составом и выступили, между прочим, там весьма неплохо. Хотелось бы чтобы ребята не решили, что они уже полноправные игроки национальной сборной. Многим до нее еще шагать и шагать. Это, по сути, ближайший резерв нашей главной команды. Игроки должны понимать ответственность и выступить достойно.