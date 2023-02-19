В Сочи завершился первый этап турнира Sirius Sochi Cup

В Сочи продолжается детский турнир Sirius Sochi Cup-2023. В нем участвуют восемь команд, составленные из хоккеистов 2014-2015 годов рождения. 19 февраля прошли заключительные матчи первого группового этапа, по итогам которого таблицу возглавили игроки ДЮСШ «Сочи-1». На второй строчке ХК «Вулкан», на третьей ДЮСШ «Сочи-2».

— Мы не ставили больших задач на турнир. Ехали поиграть и получить опыт. Много матчей, много игрового времени, накал страстей, хорошие эмоции — все это мы получили за групповой этап. Да, много матчей проиграли, но без проигрышей нет побед. Учимся и готовимся дальше, — рассказал тренер команды «Капитан» Александр Жевлаков.

На втором этапе восемь команд разделят на две группы. В группу «А» войдут клубы, занявшие 1-4 места, а в группу «В» — с пятого по восьмое места. Все матчи турнира проходят в формате «четыре на четыре» на половину классической площадки.

— Игры на коротких площадках развивают быстроту движения и реакции. Дети больше бросают по воротам, больше думают. Надо быстрее принимать решения. В этом возрасте дети многому учатся на такой площадке. На большом поле они за смену могут даже не потрогать шайбу, а здесь — много бросают, обводят и выполняют другие действия. Организация турнира на высшем уровне. Шикарные дворцы и другие условия. Для детей сделали классное открытие турнира. Думаю, они запомнят этот момент надолго, — считает Александр Жевлаков.

Sirius Sochi Cup-2023 проходит в Сочи с 15 по 21 февраля. Победителями двух прошлых турниров — в 2021 и 2022 годах — стали хоккеисты ДЮСШ ХК «Сочи-1».