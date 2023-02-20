Хоккей
Сборная России
Новости
Суперлига (архив) Высшая лига (архив)
Главная
Хоккей
Россия

Сегодня, 11:22

Кириленко рассказал о задачах сборной России по баскетболу в матчах с сербскими клубами

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко заявил, что перед баскетболистами сборной России не стоит задача во что бы то ни стало побеждать в товарищеских матчах с сербскими клубами.

«Задачи обязательно побеждать, как бы это ни звучало, в предстоящих матчах нет. У нас есть основная задача — попробовать всех вызванных в сборную, дать возможность всем сыграть, посмотреть ближайший резерв сборной», — приводит слова Кириленко ТАСС.

1 марта 2022 года Международная федерация баскетбола временно отстранила все российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации.

Источник: https://tass.ru/sport/17091885
Сборная России по баскетболу
Андрей Кириленко
0
Читайте также
Возвращение Осьминога. Медведев взял титул в Роттердаме
Плющенко раскритиковал российское судейство и пригрозил переходом спортсменов в другие страны
В офисе генсека ООН осудили пуски ракет КНДР в сторону Японии
Боевикам ВСУ в марте снизят зарплаты и лишат боевых выплат
Российские десантники заняли выгодные позиции в ЛНР
Южная Корея ввела санкции в отношении КНДР из-за пусков ракет
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Сочи завершился первый этап турнира Sirius Sochi Cup
Новости
RSS RSS
Все новости