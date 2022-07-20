В ИИХФ заявили, что сейчас рано восстанавливать контакт с Россией

Генеральный секретарь Международной федерации хоккея (ИИХФ) Матти Нурминен заявил, что в данный момент еще рано восстанавливать контакт с Россией.

«В первые недели работы естественного контакта не было ни в какую сторону. Иногда мир меняется, мы держим двери открытыми, но сейчас время для контактов с Россией еще не настало», — приводит РИА «Новости» со ссылкой на Iltalehti слова Нурминена.

В феврале ИИХФ отстранил сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок. Также Россия лишилась права проведения на своей территории запланированных ранее в 2023 году взрослого чемпионата мира в Санкт-Петербурге и молодежного мирового первенства в Омске и Новосибирске.

5 июля дисциплинарный совет ИИХФ отклонил апелляцию Федерации хоккея России (ФХР) на отстранение национальной команды и отмену международных турниров на территории России.