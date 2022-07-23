Жамнов останется на посту главного тренера сборной России

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что Алексей Жамнов продолжит работу в должности главного тренера сборной России. Контракт подписан на один год.

«Да, он остается», — сказал Третьяк ТАСС.

Тренер возглавил сборную в сентябре прошлого года, а в феврале завоевал с ней серебряные медали на Играх в Пекине.

Ранее Международная федерация хоккея (ИИХФ) объявила об отстранении сборных России и Белоруссии от соревнований из-за ситуации на Украине.