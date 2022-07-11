Бориса Михайлова наградили медалью Николая Озерова

Двукратный олимпийский чемпион, член наблюдательного совета хоккейного ЦСКА Борис Михайлов был награжден медалью Николая Озерова за особые личные заслуги и достижения в сфере физической культуры и спорта, пропаганду физической культуры и спорт, информирует ТАСС.

Медалью также были награждены старший тренер СКА Валерий Брагин, бывший хоккеист московских «Крыльев Советов» и «Динамо», двукратный обладатель Кубка СССР (1972, 1976) Владимир Полупанов. Помимо них, медаль получили семь функционеров.

Нагрудным знаком «Отличник физической культуры спорта» был награжден двукратный олимпийский чемпион, вице-президент Федерации хоккея России Борис Майоров. Вместе с ним награду получили 24 тренера и спортивных функционера.