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Сегодня, 21:08

Бориса Михайлова наградили медалью Николая Озерова

Иван Шитик
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион, член наблюдательного совета хоккейного ЦСКА Борис Михайлов был награжден медалью Николая Озерова за особые личные заслуги и достижения в сфере физической культуры и спорта, пропаганду физической культуры и спорт, информирует ТАСС.

Медалью также были награждены старший тренер СКА Валерий Брагин, бывший хоккеист московских «Крыльев Советов» и «Динамо», двукратный обладатель Кубка СССР (1972, 1976) Владимир Полупанов. Помимо них, медаль получили семь функционеров.

Нагрудным знаком «Отличник физической культуры спорта» был награжден двукратный олимпийский чемпион, вице-президент Федерации хоккея России Борис Майоров. Вместе с ним награду получили 24 тренера и спортивных функционера.

Источник: https://tass.ru/sport/15187005
Борис Михайлов
Валерий Брагин
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