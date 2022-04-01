Хоккей
Сборная России
Новости
Суперлига (архив) Высшая лига (архив)
Главная
Хоккей
Россия

Сегодня, 09:08

Третьяк заявил, что продолжит работу в качестве президента ФХР

Юрий Голышак
,  
Александр Кружков
Читать «СЭ» в

Действующий президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк в интервью «СЭ» для рубрики «Разговор по пятницам» заявил, что собирается и дальше работать на своей должности.

— Много слухов ходило, будто вы покидаете ФХР, отправляетесь на пенсию. Давайте же успокоим народ — Третьяк остается.

— Да! На работе, наверное, и умру. Я такой человек — должен быть все время в действии.

Напомним, 69-летний Третьяк возглавляет Федерацию хоккея России с 2006 года.

Владислав Третьяк и&nbsp;Уэйн Грецки в&nbsp;молодости. Владислав Третьяк: «Учил Гретцки танцевать вприсядку. Хватило его ненадолго»

Владислав Третьяк
2
0
Читайте также
Россию оставили в ФИФА, а русский язык сделали одним из официальных. Что это значит
ФИФА заговорила на русском. Как на конгрессе Международной федерации футбола Россию внезапно оставили в покое
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Владислав Третьяк: «Как-то спросили: «Хочешь стать президентом Международной федерации хоккея?» Я честно ответил: «Нет»

Третьяк рассказал, почему вынужден был продать спорткар «Тойоту» в 70-х годах
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости