Третьяк заявил, что продолжит работу в качестве президента ФХР

Действующий президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк в интервью «СЭ» для рубрики «Разговор по пятницам» заявил, что собирается и дальше работать на своей должности.

— Много слухов ходило, будто вы покидаете ФХР, отправляетесь на пенсию. Давайте же успокоим народ — Третьяк остается.

— Да! На работе, наверное, и умру. Я такой человек — должен быть все время в действии.

Напомним, 69-летний Третьяк возглавляет Федерацию хоккея России с 2006 года.