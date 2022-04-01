Третьяк рассказал, почему вынужден был продать спорткар «Тойоту» в 70-х годах

Лучший вратарь ХХ века Владислав Третьяк в интервью «СЭ» в рубрике «Разговор по пятницам» рассказал о самом необычном подарке в своей жизни.

— Были в вашей жизни удивительные подарки?

— Да. Но не на день рождения.

— Все равно интересно.

— В 1976-м после Кубка Канады заграничную машину получил!

— А-а, ту самую «Тойоту»?

— Да! В финал мы не попали. Вот это были ощущения — сидишь около телевизора, вдруг слышишь: «Лучший игрок — Владислав Третьяк, команда Советского Союза».

— Как вручили?

— Доставили на самолете! В обертке, с надписью — «Третьяку, Кубок Канады»!

— Невероятно.

— В Москве обложили пошлиной — восемь тысяч рублей. Я как узнал: «За такие деньги брать не буду, отправляйте обратно». Тогда написали письмо министру внешней торговли Патоличеву, тот решил — никакой пошлины. Можешь пять лет кататься. Если раньше продашь — 50 процентов государству. Я ровно пять лет отъездил — и продал.

— Вот любопытно: как Третьяк при советской власти продавал автомобиль?

— Договорился с друзьями — те приехали и забрали. Представляете — «Тойота» желтого цвета, затемненные стекла, спортивная! Двухдверная!

— Сейчас-то народ будет смотреть вслед.

— А тогда что было — в 1976-м!

— Может, еще и «автомат»?

— Нет. Зато пять скоростей, бортовой компьютер. Вся московская милиция знала эту машину. Я один такой в городе был. Летал на ней — будь здоров!

— Что ж избавились от такого автомобиля? Ездили бы до сих пор.

— После пяти лет тяжело стало. Запчастей нет — где брать?! Припарковался однажды у «Детского мира». К рождению дочки надо было коляску купить. Возвращаюсь — к автомобилю не подойти! Народ облепил. Кто-то стекло протирает — пытается разглядеть, что внутри. Я подхожу важный, все сразу — «О-о, Третьяк!» Сажусь в машину — ж-ж-ж... Не заводится! Что за новости? Снова — ж-ж-ж... Ничего!

— Вот напасть.

— Что? Где? Куда бежать?! Я на техобслуживание в посольство ездил — исключительно там, в спецгаражах, могли что-то найти. Друзья из УПДК помогали. Но здесь-то как быть? «Тойота» жужжит — и не с места! Народ начинает похохатывать.

— А вы?

— В панике. Вдруг какой-то работяга толпу раздвигает. «Владислав, что у тебя?» — «Не заводится. Бензин вроде есть». — «А где предохранители?» Открывает — «А-а, перегорел!» Берет сигаретную пачку, вытаскивает фольгу...

— Кулибин!

— Обмотал, что-то закоротил — тюк, и завелась. Вот что значит заграничная машина. Один предохранитель полетел — никуда не едем. А дядька за секунду все решил!

— Продали-то за сколько?

— Нормально. На дачу хватило.